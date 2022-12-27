Адвокат обвинил силовиков из Адыгеи в нарушении своих прав

27 декабря 2022, 02:40

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Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Заур Татлок обвинил силовиков из Адыгеи в том, что они воспрепятствовали его профессиональной деятельности. По его словам, он явился в отдел полиции с подзащитным, который пожаловался на пытки, но его заставили уйти, угрожая административным преследованием.

Корреспонденту "Кавказского узла" Заур Татлок сообщил 26 декабря, что силовики хотели изъять у адвоката телефон перед началом допроса подзащитного. По его словам, утром 14 декабря он прибыл в отдел полиции с подзащитным Нурбием Нагой, который пожаловался на насилие со стороны силовиков, однако вынужден был покинуть его из-за опасения за свою безопасность и безопасность своего подзащитного.

"После предъявления моего адвокатского удостоверения мне и Нагой дежурным было предложено пройти в здание и занять место на лавочках для посетителей в коридоре", - рассказал Татлок.

Однако, по его словам, спустя некоторое время к ним подошел один из сотрудников правоохранительных органов. "Он в грубой форме стал нас с моим подзащитным выгонять из здания на улицу, при этом запрещая фиксировать его незаконные действия на видеокамеры моих мобильных телефонов, а также фиксировать на аудионосители», - рассказал адвокат.

Затем, по его словам, к силовику присоединился коллега. "Мне стали угрожать привлечением к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ в случае, если я не прекращу записывать происходящее", - рассказал адвокат.

Максимальное наказание по статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) - административный арест на срок до 15 суток.

Затем силовики заявили, что не пропустят его "для осуществления защиты интересов Нагой" в случае, если адвокат не сдаст "на входе все свои мобильные телефоны и иные устройства съема информации". "По какой причине они сделали вывод о том, что я фиксирую их действия на вышеназванные носители информации, я не знаю", - рассказал Татлок.

При этом силовики игнорировали все вопросы адвоката. В результате Татлок и Нагой вынуждены были уйти, после чего заявили на горячую линии МВД и в дежурную часть о нарушении своих прав.

Адвокат отметил, что в действиях силовиков усматривается нарушение нескольких статей Конституции Российской Федерации. По его словам, Конституционный суд Российской Федерации признал незаконным запрет должностными лицами допуска адвокатов для помощи в уголовном судопроизводстве в административные здания органов внутренних дел с мобильным телефоном, на который можно записывать аудио и видео, а также выходить в интернет.

Он также отметил, что запрет пронести в административное здание органов внутренних дел телефон "может быть основан исключительно на конкретных положениях федерального закона". «В нашем случае федеральное законодательство не содержит каких-либо статей (норм), ограничивающих проход адвокатов, оказывающих юридическую помощь по уголовным делам, в занимаемые органами внутренних дел административные здания с соответствующими техническими средствами, в том числе с мобильными телефонами, имеющими функции аудио- и видеофиксации, а также выхода в информационно-телекоммуникационную сеть интернет», - заявил Татлок.

Адвокат считает, что силовики нарушили статью 19.1 КоАП РФ (самоуправство), часть 2 статьи 330 УК РФ (то же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Подзащитный Татлока рассказал о давлении силовиков

Подзащитный Татлока Нурбий Нагой в своем объяснении на имя главы МВД Адыгеи сообщил о применении к нему пыток электрошокером с требованием взять на себя кражу, которую он не совершал.

По его словам, силовики явились к нему домой и заявили, что он является подозреваемым "по уголовному делу по краже шампуров и мангала из вагончика, находившегося на арендованной территории" в ауле Новый Бжегокай. Нагой утверждает, что его удерживали длительное время, не давая воды и не пуская в туалет. Затем, по его словам, ему предложили пройти медосвидетельствование на наркотики, но предупредили, что он может от него отказаться. Что он и сделал. "И мне вменили совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ (уклонение от медосвидетельствования - прим. "Кавказского узла")", - рассказал Нагой.

После этого, по его словам, силовики начали оскорблять его и требовали, чтобы он взял на себя вину в краже или переложил вину на кого-то другого. Не добившись от него желаемого, один из силовиков принес электрошокер и стал бить его током. "Я стал просить прекратить издевательство, поскольку мне было очень больно, и я чувствовал, что могу потерять сознание от боли", - рассказал Нагой.

Пытки, однако, продолжались. "Издевательства продолжались около 20 минут, затем он наотмашь ударил меня по лицу открытой ладонью, и я на мгновение потерял сознание", - рассказал Нагой про действия одного из силовиков.

После этого его доставили в суд. "Впоследствии меня доставили к мировому судье судебного участка № 3 Тахтамукайского района республики Адыгея. 11 декабря <...> меня признали виновным в совершении административного правонарушения [за отказ от медосвидетельствования] и назначили наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей, которое мы с адвокатом обжаловали в вышестоящий суд», - сообщил Нагой.

Комментариями представителей силовых структур Адыгеи по поводу инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.

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