Кристина Такаландзе. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=Z0wGy_7xnf0

08 декабря 2022, 20:05

Жительница Абхазии обвинена в шпионаже в пользу Грузии

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В суд передано дело жительницы Гальского района Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже в пользу Грузии, сообщила сегодня военная прокуратура Абхазии. 

Как писал "Кавказский узел", гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви Гальского района, задержана по обвинению в шпионаже. Служба госбезопасности Грузии заявила, что она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне. Для освобождения Такаландзе задействованы международные механизмы, отчиталась 26 июля Служба госбезопасности Грузии. 27 июля Такаландзе была арестована на два месяца, в сентябре суд продлил арест.

Власти Грузии переложили обязанности решать судьбу арестованной в Абхазии за шпионаж Кристине Такаландзе на спецслужбы, не пытаясь задействовать политические механизмы, заявили в июле правозащитники.

Военная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по о шпионаже против гражданки Грузии Кристине Такаландзе. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу", - указано в сообщении на сайте ведомства. Такаландзе остается под стражей, подчеркивается в сообщении. 

По версии следствия и обвинения, 20 июля Такаландзе в городе Гал встретилась с оперативным сотрудником Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Силовик был задействован в расследовании в отношении девушки, однако она об этом не знала. Она села в его машину, и когда осталась в ней одна, сняла на телефон "якобы официальные секретные документы", которые впоследствии переслала оперативному сотруднику Службы государственной безопасности Грузии, привело 7 декабря версию следствия агентство "Абхазия Информ".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Грузии задержан на границе с Абхазией", "Абхазская оппозиция озвучила претензии к президенту", "Участники митинга в Абхазии потребовали отставки главы МВД".

Автор: "Кавказский узел"

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