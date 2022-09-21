Суд в Абхазии продлил арест Такаландзе

21 сентября 2022, 22:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сухумский городской суд продлил еще на два месяца срок заключения под стражу гражданке Грузии Кристине Такаландзе, которая была арестована в Абхазии по обвинению в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", в июле правозащитники заявили, что власти Грузии переложили обязанности решать судьбу арестованной в Абхазии за шпионаж Кристине Такаландзе на спецслужбы, не пытаясь задействовать политические механизмы.

Гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви, задержана по обвинению в шпионаже. Она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне, заявила 25 июля Служба госбезопасности Абхазии. Для освобождения Такаландзе задействованы международные механизмы, отчиталась 26 июля Служба госбезопасности Грузии. 27 июля Такаландзе была арестована на два месяца.

Арестованная за шпионаж гражданка Грузии Кристине Такаландзе будет находиться под стражей как минимум еще два месяца, решил Сухумский городской суд. Соответствующее ходатайство следователей Службы госбезопасности Абхазии было удовлетворено 16 сентября, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

По версии следствия, Такаландзе занималась шпионажем по заданию грузинских спецслужб "с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года", передавая им сведения об объектах "разведывательных устремлений" Службы госбезопасности Грузии, указал Сухумский горсуд.

Напомним, Служба госбезопасности Грузии заверила, что международные механизмы задействованы для освобождения Кристине Такаландзе, которая задержана в Абхазии по делу о шпионаже. Глава парламента Шалва Папуашвили 26 июля призвал не нагнетать обстановку вокруг задержания Такаландзе, чтобы не создавать препятствий освобождению женщины.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.