Испорченные продукты в школе Махачкалы возмутили пользователей соцсети

08 декабря 2022, 11:58

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В одной из школ Махачкалы обнаружено сливочное масло с плесенью, которое, предположительно, было включено в меню школьной столовой, сообщили авторы видео, опубликованного в соцсети. Комментаторы потребовали провести проверку в учебном заведении и наказать виновных.

Минувшей ночью в Instagram-паблике* echo.dagestan был опубликован ролик, на кадрах которого показана коробка, в которой, по словам автора видео, лежит сливочное масло. Продукт покрыт пятнами, похожими на плесень. Коробка с маслом стоит на столе.

"Сегодня 7 декабря 2022 года, находимся [в одной из школ] города Махачкалы, вот выявили в холодильнике данной школы вот такой продукт. Это сливочное масло. <…> Вот чем на сегодняшний день кормят наших детей", – сказал автор ролика.

Рядом с коробкой, в которой лежит масло, на подносе на столе стоит кусок сливочного масла. Его рассматривают двое мужчин. "Они его отрезали вот так, и вот так детям давали", – сказал один мужчина другому. "Они его детям давать никак не могут", – возразил ему другой мужчина.

На 11.20 мск эта запись в Instagram-паблике* echo.dagestan, на который подписаны около 66,5 тысячи пользователей, набрала 358 отметок "нравится" и 48 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась.

"От плесени же болезнь можно заработать. Это так опасно", – написал kbm_b1967.

"Вот почему дети болеют в садиках и школах так часто", – считает shamil66272.

"И это детское учреждение, что с людьми творится?" – задался вопросом пользователь stirka_makhachkala.

"Поэтому лучше в школах не кушать. Масло еще, наверное, не так страшно как мясо. Я больше всего боюсь – что за мясо детям дают?" – написала ymmramazanhadidja.

"Я своим детям говорю, в школе не есть. Ужас", – подчеркнула khadia177.

"Не зря мой ребёнок не хочет там есть", – заявила gulzhan6552.

Некоторые комментаторы потребовали провести проверку. "Махачкалапродукт" проверьте. Почему испорченную продукцию детям дают?" – спросила xadishat_1_1.

"А причём здесь школа? Вы "Махачкалапродукт" проверьте, это они поставляют в школу такие продукты", – заявила eminova.mina.

"Вот тех, кто этим маслом кормил детей, их заставьте кушать это масло", – написала salakhbekovazukhra.

"Два-три дня будет в новостях, а на четвертый день все так же продолжат работать, как раньше", – считает fa.rida1110.

На 11.20 на сайтах администрации Махачкалы и Минобрнауки Дагестана нет комментариев относительно обнаружения испорченного масла в махачкалинской школе.

"Кавказский узел" также писал, что 27 апреля стало известно, что силовики провели обыск в Минобрнауки Дагестана в связи с расследованием хищения продуктов на 2,8 миллиона рублей. По делу были заподозрены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ.

Напомним, 26 апреля власти Махачкалы сообщили, что в правоохранительные органы направлены материалы о нарушениях, найденных в школах после жалоб родителей на некачественную организацию питания учеников младших классов. В связи с нарушениями "были приняты кадровые решения в отношении руководства Управления образования и МКУ "Махачкалапродукт", рассказали в мэрии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.