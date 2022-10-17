Мобилизация повлияла на российские диаспоры выходцев с Южного Кавказа

17 октября 2022, 07:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Частичная мобилизация не вызвала оттока из России представителей азербайджанской и армянской диаспор, и многие выходцы из этих стран участвуют в спецоперации на Украине. Некоторые предприниматели, ведущие бизнес в России, столкнулись с нехваткой кадров и сами просят приехать в страну своих земляков. В грузинской диаспоре частичная мобилизация вызвала желание покинуть Россию, хотя граждан Грузии и не пытаются мобилизовать, рассказали представители диаспор.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса. При этом правозащитники ранее отметили, что после объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена. Также неясен механизм контроля за невыездом за пределы места жительства подлежащих мобилизации.

21 сентября Совет Федерации одобрил закон, который позволяет иностранцам, заключившим контракт с вооруженными силами России на срок не менее одного года, подавать заявления о приеме в гражданство в упрощенном порядке, информировал ТАСС. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов призвал 22 сентября лишать гражданства России тех мигрантов, которые недавно обзавелись российским паспортом, но не хотят служить в армии, передало РБК. Правозащитница Валентина Чупик призвала мигрантов не принимать участия в спецоперации, так как это может обернуться признанием военным преступником, сообщил 22 сентября на своем сайте телеканал "Настоящее время"*

Российские азербайджанцы "идут и защищают родину", и среди них довольно много погибших и раненых, отметил председатель Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России Рамиль Алиев.

Граждан Азербайджана, по словам Алиева, среди мобилизуемых нет. Нет, по его данным, и особо большого потока отъезжающих в Баку. "Можете посмотреть цены на билеты, они на нормальном уровне, как и были", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку у России нет договора с Арменией о признании двойного гражданства, то армян, имеющих гражданство обеих стран, Россия считает своими гражданами и они подлежат мобилизации на общих основаниях, указал вице-президент Союза армян России Ливон Муканян.

Он заявил, что не слышал о случаях, когда армянам, находящимся в процессе получения гражданства, предлагали бы "выслужить" его посредством мобилизации. Что касается выезда в Армению, то, по словам Муканяна, с начала частичной мобилизации скорее наблюдается обратный поток – из Армении в Россию. "Поскольку с началом частичной мобилизации у армян-представителей малого и среднего бизнеса стало не хватать рабочих рук, они зовут своих друзей и знакомых, чтобы заполнить эти места", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Для того, чтобы избежать частичной мобилизации, человеку, который одновременно имеет гражданство России и Армении, не обязательно уезжать из России, отметил юрист Максим Гребенюк. "Нет преступления в том, чтобы не являться в военкомат", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя граждан Грузии, находящихся в России, не пытаются мобилизовать, в диаспоре сильны миграционные настроения, рассказал журналист и основатель проекта "New Russian Emigration" Андро Иванов.

"Сразу после объявления о частичной мобилизации начался отъезд – уезжали как русскоязычные уроженцы Грузии, так и грузины, живущие в России. Этот процесс продолжается и сейчас, просто не такой хаотичный, как в первые дни, когда все были на эмоциях. Сейчас уезжают обдуманно, спокойно завершая дела, продавая или сдавая квартиры. За счет этого улучшилась и обстановка на границе с Грузией", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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