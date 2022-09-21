Осужденный в Адыгее обвинен в финансировании экстремистской организации

21 сентября 2022, 07:46

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В отношении заключенного, отбывающего наказание в колонии в Адыгее, возбуждено уголовное дело за сбор денег с других осужденных и финансирование "Арестантского уголовного единства" (АУЕ)*.

Осужденный в Адыгее обвинен по части 1 статьи 282.3 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении осужденного за финансирование "Арестантского уголовного единства" (АУЕ)*. По данным следствия, мужчина, будучи членом организации, регулярно собирал деньги с осужденных в общую кассу, пишет 20 сентября "Коммерсант".

Собранные в "общак" деньги мужчина впоследствии тратил на поддержание деятельности экстремистского движения, его преступление выявлено сотрудниками спецслужб, сообщает "Лента.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле суд в Адыгее приговорил к двум с половиной годам лишения свободы заключенного колонии, признав его публикации в соцсети с символикой "АУЕ" поддержкой экстремизма.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.