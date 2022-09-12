12 сентября 2022, 13:50

"Гражданская платформа" прошла в гордуму Черкесска

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Непарламентская партия "Гражданская платформа" получила на выборах в гордуму Черкесска 5,64% голосов, получив места в гордуме наряду с "Единой Россией", КПРФ, "Справедливой Россией" и ЛДПР, сообщили в избиркоме.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 52 избирательных участка открылись в Черкесске для голосования на выборах депутатов гордумы.

На выборах в гордуму Черкесска "Единая Россия" получила почти 67,5% голосов избирателей, озвучил сегодня представитель избиркома Карачаево-Черкесии предварительные итоги подсчета 100% бюллетеней.

"За КПРФ свои голоса отдали чуть больше 10% избирателей, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 8,45%, за ЛДПР - 5,67%, "Гражданскую платформу" - 5,64%. "Коммунисты России" получили 1,2% голосов, партия "Родина" - 0,69% голосов", - приводит его слова "Интерфакс".

По данным избиркома, в голосовании на выборах депутатов гордумы приняли участие около 56,9 тысяч избирателей, явка превысила 68%, пишет агентство.

Согласно данным на сайте Госдумы, в парламенте страны представлены "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди".

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Примечание:

"Единороссы победили на выборах в Волгоградскую облдуму", ""Единая Россия" выиграла выборы в заксобрание Кубани на фоне множества сообщений о нарушениях", ""Единая Россия" набрала 67,22% на выборах в парламент Северной Осетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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