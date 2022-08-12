Более 2 тысяч большегрузов скопились в очереди к пункту пропуска "Верхний Ларс"

12 августа 2022, 11:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На границе с Грузией скопилось более двух тысяч большегрузных автомобилей. Большое скопление грузового транспорта также наблюдается на границе с Кабардино-Балкарией, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс" в сторону Грузии ожидали 1893 большегруза и 170 легковых машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Движение в направлении Грузии на федеральной дороге Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией для грузового транспорта затруднено по причине прохождения таможенного контроля, сообщили сегодня в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас на границе скопилось более двух тысяч большегрузных автомобилей. Большое количество ожидающего грузового транспорта также наблюдается на границе с Кабардино-Балкарской Республикой. "Проезд в направлении Республики Грузия на таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" может занять значительное количество времени", - цитирует представителя управления Госавтоинспекции ГТРК "Ставрополье".

Управление МЧС по Северной Осетии, в свою очередь, сообщило сегодня, что Военно-Грузинская дорога открыта без ограничений.

"По состоянию на 07.00 (мск) 12 августа Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс" делятся впечатлениями от прохождения границы. Ира Трунова написала сегодня, что по дороге в Россию несколько часов простояла в пробке на границе. "Запасайтесь водой, всякими влажными салфетками и терпением, дорога и ее дискомфорт правда быстро забываются", - отметила она. "Ребята, за 4 часа ночью все прошли. С РФ в сторону Грузии!" - поделилась Елена Новикова в своем сегодняшнем сообщении. "Россия - Грузия. Вчера (11 августа) встали в очередь в 20:45. Через 40 минут выехали с росграницы. 2 часа ехали до грузинской границы. Итог: прошли все за 4 часа", - написал Димитрий Носков. "Ребят, реальная ситуация сейчас при прохождении границы обратно из Грузии в Россию: простояли с 18:30 до 01:30. Как-то так, не быстро...", - сообщила сегодня в 01.38 мск Татьяна Яковлева.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 11.00 мск на въезде в Россию из Грузии и в обратном направлении видны очереди из легковых из грузовых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Напомним, 18 июля водители рассказали, что на КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе, образовались пробки. На 1 августа в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось 1820 машин. 4 августа очевидцы сообщили, что очередь из машин продолжает расти, длина пробки достигла более 15 километров. С грузинской стороны также наблюдался большой затор.

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