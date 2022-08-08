Более 2 тысяч машин выстроились в очереди на Военно-Грузинской дороге

08 августа 2022, 14:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс" в сторону Грузии ожидают более двух тысяч транспортных средств, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа из-за плохой погоды на территории Грузии было запрещено движение всех видов транспорта на участке Владикавказ - Ларс. В тот же день дорога была открыта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Более двух тысяч машин ожидают проезда через Верхний Ларс. "Всего на территории республики скопление транзитного автотранспорта составляет 2063 единицы, в том числе, 1893 единицы - большегрузного транспорта и 170 - легкового", - цитирует Ирбека Томаева "15-й регион".

По словам вице-премьера, Верхний Ларс работает с нагрузкой, которая в девять раз превышает пропускную способность поста.

Управление МЧС по Северной Осетии при этом сообщило, что Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. Однако спасатели рекомендовали водителям планировать свою поездку с учетом складывающейся обстановки и при необходимости пользоваться альтернативными маршрутами, следует из сообщения, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 14.05 мск сегодня, на въезде в Россию из Грузии и в обратном направлении видны очереди из легковых из грузовых автомобилей. На российском пункте пропуска - большое скопление автомобилей, на грузинском - несколько фур и легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Напомним, 18 июля водители рассказали, что на КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе, образовались пробки. На 1 августа в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось 1820 машин. 4 августа очевидцы сообщили, что очередь из машин продолжает расти, длина пробки достигла более 15 километров. С грузинской стороны также наблюдался большой затор.

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