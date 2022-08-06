06 августа 2022, 10:40

Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военно-Грузинская дорога, движение по которой было запрещено в связи с непогодой, открыта для всех машин, сообщило управление МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа из-за плохой погоды на территории Грузии было запрещено движение всех видов транспорта на участке Владикавказ - Ларс.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Движение всех видов транспортных средств на участке Владикавказ - Ларс разрешено сегодня с 05.00 мск, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 10.26 мск сегодня на въезде в Россию из Грузии и в обратном направлении видны очереди из легковых из грузовых автомобилей. На российском пункте пропуска - большое скопление автомобилей, на грузинском - несколько фур и легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Напомним, 18 июля водители рассказали, что на КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе, образовались пробки. На 1 августа в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось 1820 машин. 4 августа очевидцы сообщили, что очередь из машин продолжает расти, длина пробки достигла более 15 километров. С грузинской стороны также большой затор.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Помощь спасателей потребовалась туристам на канатной дороге в Грузии", "Транскам закрыт для грузовиков", "Ураган повредил крышу дома престарелых на востоке Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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