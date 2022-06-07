Житель Дагестана осужден за отправку восьми тысяч рублей участнику ИГ*

07 июня 2022, 15:50

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Хасавюрта Шамиля Нурмагомедова к 8,5 года лишения свободы за отправку восьми тысяч рублей боевикам, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о содействии терроризму в отношении жителя Хасавюрта Шамиля Нурмагомедова, сообщила сегодня пресс-служба суда.

По данным следствия и суда, в сентябре 2018 года Нурмагомедов передал своему знакомому 8000 рублей, который предполагалось направить участнику террористической организации "Исламское государство"*. Суд признал Нурмагомедова виновным и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Дело Шамиля Нурмагомедова поступило в Южный окружной военный суд 22 сентября 2021 года, состоялись 15 заседаний суда. Приговор был оглашен 6 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 42-летний житель Сулейман-Стальского района Дагестана заподозрен в финансировании террористической деятельности в Сирии.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.