Фигурка Фемиды. Фото Елены Синеок, Юга.ру

07 июня 2022, 15:50

Житель Дагестана осужден за отправку восьми тысяч рублей участнику ИГ*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Хасавюрта Шамиля Нурмагомедова к 8,5 года лишения свободы за отправку восьми тысяч рублей боевикам, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о содействии терроризму в отношении жителя Хасавюрта Шамиля Нурмагомедова, сообщила сегодня пресс-служба суда.

По данным следствия и суда, в сентябре 2018 года Нурмагомедов  передал своему знакомому 8000 рублей, который предполагалось направить участнику террористической организации "Исламское государство"*. Суд признал Нурмагомедова виновным и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении в Telegram-канале суда. 

Дело Шамиля Нурмагомедова поступило в Южный окружной военный суд 22 сентября 2021 года, состоялись 15 заседаний суда. Приговор был оглашен 6 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что  42-летний житель Сулейман-Стальского района Дагестана заподозрен в финансировании  террористической деятельности в Сирии.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители пяти регионов юга России задержаны по делу о финансировании терроризма", "Жительница Махачкалы заподозрена в финансировании боевиков", "Родные уроженки Кубани связали дело о финансировании терроризма с принятием ею ислама".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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