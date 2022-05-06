Пункт временного размещения на сто человек развернут для туристов на Кубани

06 мая 2022, 14:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели начали эвакуацию туристов в Мостовском районе Краснодарского края. В Губском сельском поселении развернут пункт временного размещения на сто человек.

Как сообщал "Кавказский узел", группа туристов из 60 детей и 15 взрослых в Краснодарском крае сегодня запросила помощи спасателей из-за ухудшения погодных условий.

Членов туристической группы начали эвакуировать, пишет со ссылкой на аварийно-спасательную службу "Кубань-Спас" "Интерфакс".

Часть туристов привезли на базу отдыха "Зеленая дача" в станице Баракаевской, после чего автобусами их доставят в пункт временного размещения станицы Губской. Там в доме культуры развернут пункт временного размещения на сто человек, организованы горячее питание и дежурство трех медицинских бригад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, туристы оказались заблокированы в четырех километрах от станицы Баракаевская из-за поднявшейся воды в реке Губс.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Мостовского района - поселке Мостовской - идет слабый дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. Вечером дождь усилится, температура поднимется до +9. 7 мая вновь ожидаются осадки, температура воздуха составит +5 градусов, скорость ветра останется прежней - 6 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.