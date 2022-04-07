Беженцы из Нагорного Карабаха потребовали вернуть их на родину

07 апреля 2022, 15:05

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Бессрочную сидячую акцию протеста объявили у Офиса ООН в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха. Они заявили, что власти Армении и Нагорного Карабаха не предпринимают достаточно усилий в решении карабахской проблемы и препятствуют вмешательству международных структур, а также призвали создать условия для компактного проживания в Армении карабахских беженцев.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха не раз проводили акции протеста,требуя определить их статус и предпринять действенные шаги по защите Нагорного Карабаха. 16 марта вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха на акции у здания правительства Армении потребовали возобновить переговоры с Азербайджаном об урегулировании карабахского конфликта. С призывом повлиять на ситуацию они также обратились к ООН.

Акция началась на площади Республики, затем собравшиеся направились к офису ООН. Участники акции заявили, что для их возвращения на родину, в первую очередь, нужно сохранить карабахскую общину, создав все необходимые условия для компактного проживания беженцев в Армении и решив все их социальные вопросы. Кроме этого, они требуют уточнения статуса беженца для жителей Нагорного Карабаха, которые жили на территориях, перешедших под контроль Азербайджана во время войны 2020 года.

Около трёх тысяч перемещенных жителей Нагорного Карабаха поставили подписи под требованием предпринять действенные шаги по возвращению беженцев в свои дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ОО "Во имя Гадрута", житель Гадрута Левон Айриян.

Однако по объективным причинам процесс возвращения может растянуться на годы, отметил он. "Для того, чтобы вернуться на свою родину, необходимо компактно сохранить общину. Для тех арцахцев (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), у которых нет возможностей сегодня жить на родине, в Армении должны быть созданы условия для компактного проживания, чтобы в час икс мы все вернулись на свою родину. Если мы разойдется по разным уголкам мира, как это произошло в 1990-х с армянами Шаумяна, мы больше не увидим свою родину", - считает Айриян.

Левон Айриян подчеркнул важность получения статуса беженца с политической точки зрения: "Поскольку Армения на высшем уровне не осуждает действия Азербайджана против Арцаха, мы хотим своим статусом беженца показать всему миру, что нас насильно изгнали из своих домов и земель".

Он добавил, что законодательное поле Армении не позволяет ей как стране давать им статус беженца, однако Армения может принять политическое решение, как это сделала в случае с армянскими беженцами из Сирии.

Участники акции заявили, что отправили множество писем в различные инстанции, но решения существующих проблем никто не предлагал. По их словам, в миграционной службе Армении их направили в министерство труда и социальных вопросов, заявив, что "вопросами беженцев из Нагорного Карабаха не занимаются". Беженцы обратились обратились в МИД Армении, где им также сказали, что "не могут заниматься вопросами арцахских беженцев". Обращались они и в посольства России, Франции и США, в Офис ООН. В российском посольстве на письма не ответили. С представителями посольства США однажды встретились, они выслушали проблему и обещали ими заняться, но до сих пор нет никаких подвижек. С представителями посольства Франции беженцы встречались несколько раз, ожидаются ещё встречи. Офис ООН также принял несколько раз беженцев, но, по их словам, каждый раз представители ООН предлагали социальную и экономическую поддержку. "А наш вопрос политический", - рассказали беженцы.

По итогам переговоров в Брюсселе 6 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

По словам участников акции, они не ожидали решения их проблем в результате встречи Пашиняна и Алиева в Брюсселе "Пашинян ниоткуда ни разу не возвращался с хорошими новостями. Действующая власть может сделать лишь одно полезное дело - подать в отставку", - заявил участник акции. Оппозиция должна оставить все свои амбиции, объединиться и потребовать отставки властей, добавил он.

Житель Гадрута Артур Степанян отметил, что ни одна структура не отреагировала как должно на их протесты, требования и проблемы. "Ещё до начала [спецоперации на Украине] международное сообщество ввело против России санкции", - указал он, добавив, что на действия азербайджанцев в отношении жителей Нагорного Карабаха реакции не последовало.

Сама Армения не берет на себя ответственность за судьбы жителей Нагорного Карабаха, заявил Степанян. По его мнению, если ничего не изменится, Армении нужно ожидать новый поток беженцев: "Сдача села Парух - доказательство того, что Арцах сливают, и никому нет до этого дела".

"ООН говорит, что занимается только гуманитарными вопросами. Наш вопрос - самый гуманитарный. Пусть меня вернут в мой дом, чтоб я жил у себя, растил своих детей в собственном очаге, а не скитался по миру. Разве это от гуманитарный вопрос? Никакое другое убежище в других странах, никакая материальная помощь не может решить нашу проблему. Гуманитарный вопрос - это право человека на жизнь там, где он желает, так, как он хочет и, чтоб не лишался родины из-за чьих-то политических игр", - сказал корреспонденту"Кавказского узла" другой участник акции, житель Гадрута.

Участники акции в сопровождении полиции шествием направились к Офису ООН, держа в руках государственный флаг Нагорного Карабаха. У офиса ООН они заявили, что по их мнению, руководящие органы Армении и Нагорного Карабаха мешают действиям международных структур в защиту Нагорного Карабаха. "Как только какая-то международная структура делает какие-то шаги, власти Армении и Арцаха связываются с ними и просят не вмешиваться". Именно поэтому, как они отметили, сегодня вышли к ООН, чтобы сказать о несоответствии интересов армянского народа и армянских властей.

Участники акции призвали всех беженцев, находящихся в Армении, присоединиться к сидячему пикету. Пикет, по их словам, бессрочный, до тех пор, пока не будет положительных подвижек для армянского населения Нагорного Карабаха.

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По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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