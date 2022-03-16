Участники акции в Ереване призвали возобновить переговоры по Нагорному Карабаху

16 марта 2022, 16:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха на акции у здания правительства Армении потребовали возобновить переговоры с Азербайджаном об урегулировании карабахского конфликта. С призывом повлиять на ситуацию они также обратились к ООН.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта МИД Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Ереваном о заключении мирного договора при условии соблюдения ряда принципов. Ереван в ответ предложил провести переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ. Предложения Баку стали попыткой закрепить итоги войны 2020 года и не затрагивают урегулирование карабахского конфликта, пояснили армянские политологи.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Информация об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года собрана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Беженцы из Гадрута и Шуши провели сегодня акцию с требованием принять меры для восстановления переговорного процесса. Акция началась у здания правительства в Ереване, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на онлайн-трансляцию на сайте Factor.am.

"Если до сих пор наши требования касались решения социальных проблем арцахских (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") беженцев, то сегодня нас беспокоит отсутствие реакции властей на ситуацию вокруг Армении и Арцаха", - заявил на акции руководитель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян.

Переселенцы из Нагорного Карабаха неоднократно проводили акции протеста в Ереване, требуя от властей Армении присвоить им официальный статус беженцев и помочь, в частности, с жильем. 18 февраля участники такой акции также призвали власти Армении предпринять шаги для урегулирования конфликта и не подписывать с Азербайджаном мирный договор.

Обеспокоенность вызывают также события около карабахского села Храморт, где усилилась напряженность из-за близости азербайджанских военных, и села Неркин Анд в Сюникской области Армении, где, по данным главы общины, азербайджанские военные продвинулись на новые позиции, отметил Айрян.

"Наш союзник – Россия – не позволяет нам организовать защиту села Храморт. А власти Армении, которые являются единственным гарантом безопасности, отмалчиваются. И теперь армянские власти бездействуют и не препятствуют продвижению азербайджанских военных в Капане", - заявил Айрян.

Минобороны Армении 15 марта опровергло сведения жителей Капанского муниципалитета Сюникской области о продвижении азербайджанских военных на территорию Армении. У азербайджанских подразделений там имеются несколько позиций, и из-за погодных условий азербайджанские военные всего лишь возвращаются на эти позиции, заявило ведомство.

Власти, которые не в состоянии решить социальную проблему беженцев, не могут решить и вопросы безопасности, подчеркнул Левон Айрян. "Необходима консолидация армянского общества. Надо встряхнуться. Наивно полагать, что у сдачи Гадрута, Шуши и всего Арцаха есть перспектива обеспечения мирной жизни. Это не так", - заявил он, раскритиковав также Россию, которая, по его словам, "проводит протурецкую (проазербайджанскую. - Прим. "Кавказского узла") политику".

Участники акции провели шествие от здания правительства к офису ООН в Ереване. Они передали письмо, в котором указали, что Азербайджан нарушил принцип Минских соглашений, в частности, принцип неприменения силы. "ООН, Евросоюза и Минская группа ОБСЕ должны принять меры для восстановления переговорного процесса. Сопредседатели должны добиться восстановления статус-кво 1994 года, содействовать возвращению [занятых] территорий, а беженцев из Гадрута и Шуши в свои дома", - говорится, в частности, в письме, которое организаторы зачитали перед офисом ООН.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

Напомним, переговоры по Нагорному Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ не велись со времени обострения конфликта осенью 2020 года. 18 августа 2021 года власти Армении подтвердили готовность к возобновлению переговоров по карабахскому вопросу с участием представителей ОБСЕ. Возврат к формату Минской группы ОБСЕ выгоден Армении и поддерживается странами Запада, указали армянские политологи. Власти Азербайджана жестко критиковали работу Минской группы, но могут согласиться на возобновление переговоров, если будут предложены пути достижения мира на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран, указали азербайджанские аналитики.

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