Беженцы из Нагорного Карабаха потребовали официального статуса

19 февраля 2022, 01:33

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На акции протеста в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха, потерявшие в 2020 году в результате войны свои дома, потребовали от властей официального статуса. Они также призвали власти Армении предпринять шаги для урегулирования конфликта и не подписывать с Азербайджаном мирный договор.

Как сообщал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха периодически проводят акции протеста в Ереване, на которых требуют от властей Армении присвоить статус беженцев и помощи, в частности, с жильем. Так, группа активистов провела в Ереване 4 февраля акцию протеста. Власти Армении отказываются признать Нагорный Карабах независимым государством, что ставит под сомнение вопрос о его дальнейшем существовании, и при этом предлагают беженцам вернуться в Карабах, заявили представители беженцев.

Беженцы из Карабаха 18 февраля собрались на Площади Республики в Ереване и потребовали дать им официальный статус. "Нам должны предоставить политический статус беженца", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ваграм Мелкумян.

Мужчина пояснил, что не раз обращался как к властям Армении, так и в ереванский офис ООН и в посольство Франции в Ереване. "В отличие от остальных, только французский МИД отозвался. Если в Армении будет невозможно обеспечить крышу над головой, боюсь, нам придется обратиться уже за пристанищем к Франции", - сказал Ваграм Мелкумян.

Он также выразил свое недовольство по поводу государственной ипотечной программы, которую приняло армянское правительство.

Правительство Армении 17 февраля утвердило программу государственной поддержки по жилищному обеспечению семей, переселенных из отдельных районов Нагорного Карабаха. Согласно решению правительства, в случае приобретения семьями переселенцев посредством ипотечного кредита недвижимости или строительства частного дома государственная поддержка будет выдаваться для погашения ипотеки. На покупку недвижимости в Ереване, согласно программе, выделяется до 8 миллионов драмов (около 16700 долларов США) на основную сумму кредита и 3 миллиона 648 тысяч драмов (около 7600 долларов США) - на проценты. В регионах Армении на основную сумму будет выделяться до 10 миллионов драмов (около 21000 долларов США), а на проценты - 5,85 миллионов драмов (около 12200 долларов США). Если же недвижимость покупается в Нагорном Карабахе, на основную сумму выделяется 12 миллионов драмов (около 25000 долларов США), а на проценты - до 8,86 миллионов драмов (около 18500 долларов США).

"Для беженца брать ипотеку слишком сложно. Мы потеряли все, что у нас было, как нам влезать под проценты? Да и предоставляемая сумма настолько мизерная, что непонятно, что на нее можно купить", - пояснил Мелкумян.

Участвовавшая в акции беженка из Шуши также считает, что не сможет воспользоваться программой государственной поддержки, поскольку сам ипотечный кредит для нее "неподъемный".

"Я все нажитое за всю свою жизнь потеряла, как я могу взять кредит под 12% и непонятно откуда покрывать как проценты, так и основную сумму? Сама я не работаю, для женщин старше 35 лет в Армении найти работу сложно, никто не берет на работу, как я могу вообще думать о кредите?" - сказал женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Национальное собрание запоздало с принятием закона "Об оккупированных территориях Республики Арцах" (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), его нужно было принять сразу после войны и поставить в известность все международное сообщество, заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой участник акции, беженец из Шуши Ашот Арутюнян.

"Я призываю власти Армении признать независимость Арцаха, это позволит международному сообществу обратить внимание на ситуацию в нашей республике. Из-за отсутствия этого признания международное сообщество не может вмешаться в ситуацию в Арцахе", - отметил Ашот Арутюнян, добавив, что это должно быть политическое решение армянских властей.

Участник акции, беженец из Гадрута Левон Айриян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что статус беженца необходим для того, чтобы создать правовую почву для возвращения в Нагорный Карабах.

"Мы должны вернуться в наши дома, и все наши протесты именно для этого. Без Арцаха, без территориальной целостности Арцаха у Армении не будет будущего, а кто скажет обратное, знайте, он просто врет и преследует сиюминутные узкополитические цели", - отметил Айриян.

Левон Айриян также призвал власти Армении не подписывать с Азербайджаном никакой документ под названием "мирный договор".

"О каком мирном договоре может идти речь? Когда это Азербайджан объявил Армении войну, что теперь нужно подписывать мирный договор? Армения не должна идти на это, поскольку это не мирный договор, а принуждение принять капитуляцию, перевести результаты агрессии Азербайджана против Арцаха на бумагу", - отметил Айриян, добавив, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года армянской стороной должно быть отвергнуто.

От Площади Республики беженцы направились к зданию МИД Армении, где заявили об отсутствии внимания со стороны властей к поднятым ими проблемам. Они также отметили, что в ходе прошлой акции протеста требовали встречи с главой МИД, но их так и не приняли и не выслушали.

Никто из представителей МИД и 18 февраля не принял беженцев и не вышел к ним. В пресс-службе внешнеполитического ведомства участникам акции заявили, что "нет никого, кто бы вас принял".

Участники акции также выразили свое недовольство по поводу выделенной им финансовой поддержки. "Во-первых, эти средства не решают никаких социальных проблем, а во-вторых, нам не нужны деньги. Нам нужны рабочие места, мы сами можем зарабатывать их", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции.

Акция прошла без инцидентов, в ней, по данным организаторов, приняли участие более 60 человек. Участники акции пообещали, что протесты будут продолжительными и обратились к остальным беженцам с призывом в следующий раз также принять участие в акции.

Нагорный Карабах уточнил статус перешедших под контроль Азербайджана территорий

Парламент Нагорного Карабаха 18 февраля принял во втором и окончательном чтении закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах", в котором говорится о деоккупации территорий республики и возвращении беженцев и внутри перемещенных лиц на свои места прежнего проживания. Закон определяет правовой статус территорий, перешедших под контроль Азербайджана в 1991-1994 годах, в 2016 году и в 2020 году.

«В рамках переговорного процесса, при дальнейшем развитии событий, мы [...] должны иметь юридическое обоснование статуса этих территорий», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фракции «Свободная Родина-ОГА» Артур Арутюнян.

«Цель законопроекта «Об оккупированных территориях Арцаха» - поставить арцахский (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) вопрос в русло определенного урегулирования», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель постоянной комиссии Народного собрания Нагорного Карабаха по международным отношениям, представитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Ваграм Балаян.

Он подчеркнул, что "уточнение правового статуса предполагает соответствующие действия". "Это видение, вокруг которого должны объединиться политические силы, должны объединиться армяне, чтобы попытаться воплотить свое видение в жизнь", - сказал депутат.

Госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян написал 18 февраля в своем Telegram-канале, что «принятие «Закона об оккупированных территориях Республики Арцах», является не только правовым оформлением политической позиции государства, но и регулирует правоотношения на [перешедших под контроль Азербайджана] территориях, уточняет сферу ответственности Азербайджана». «Закон касается экономических отношений, использования недр и других природных ресурсов, защиты прав человека. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть ограниченные правовые механизмы для выполнения предусмотренных законом функций, но мы должны максимально использовать существующие правовые и политические механизмы в этом направлении», - написал Бегларян.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".