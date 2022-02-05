Беженцы из Гадрута заявили о равнодушии власти Армении к их проблемам

05 февраля 2022, 12:12

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Власти Армении отказываются признать Нагорный Карабах независимым государством, что ставит под сомнение вопрос о его дальнейшем существовании, и при этом предлагают беженцам вернуться в Карабах, заявили в профильном объединении. Группа активистов провела в Ереване акцию протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха периодически проводят акции протеста в Ереване, на которых требуют от властей Армении присвоить статуса беженцев и помощи, в частности, с жильем. Так, 27 января в центре Еревана прошла подобная акция, участники которой, помимо прочего, потребовали от властей Армении признать Нагорный Карабах независимым государством.

Переселенцы из перешедших под азербайджанский контроль районов Нагорного Карабаха и ранее проводили акции протеста. В частности, 9 ноября 2021 года они потребовали от правительства Армении решить их социальные проблемы и предоставить им статус беженцев. 27 октября того же года они провели митинг, а затем шествие, выдвинув эти же требования. Правительство Армении также не выполняет обещания о социальной поддержке, заявили протестующие.

Власти Армении до сих пор не предоставили помощи жителям Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома во время боевых действий осенью 2020 года в зоне конфликта, отметил руководитель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян. "Власти заявляют, что у государства нет возможностей. Платить депутатам 650-700 тысяч драмов (около 1400 долларов) зарплату, 250 тысяч драмов (около 520 долларов) на карманные расходы плюс еще премии государство в состоянии, но содействовать беженцам у государства нет возможностей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прошло четыре года с момента Бархатной революции в Армении, но власти страны до сих пор обвиняют в своих неудачах предшественников, добавил он. "Власть обязана придерживаться своих обязательств – забота о благосостоянии народа, развитие экономики, обеспечение безопасности границ и соблюдении Конституции. Но ничего не делается", – подчеркнул глава организации.

Власти говорят, чтобы беженцы вернулись в Нагорный Карабах, но без статуса независимого государства у Нагорного Карабаха нет будущего, считает он. "Даже если будут восстановлены границы 1994 года, там армян не останется. В России говорят, что Арцах – Азербайджан, при этом Россия проводит миротворческую миссию, которую Азербайджан не утвердил. И через 5 лет осуществление миротворческой миссии окажется под вопросом. Никаких гарантий безопасности армянству Арцаха не даются", – сказал Айрян.

Кроме того, в Арцахе есть проблема с доступностью жилья, в том числе аренды, добавил он.

Армения больше 30 лет не признаёт суверенным государством армянонаселенный Нагорный Карабах, в сентябре 1991 года провозгласивший свою независимость, следует из справки "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

4 февраля переселенцы из Гадрута и Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла") провели акцию протеста у представительства Нагорного Карабаха в Ереване, на которой потребовали предоставить им статус беженцев и финансовую помощь для аренды жилья и оплаты коммунальных услуг. В акции, по данным организаторов, приняли участие свыше 50 человек. С участниками акции встретился представитель миссии, заверив, что передаст их требование правительству Нагорного Карабаза, передал корреспондент "Кавказского узла".

Проблема переселенцев не решена из-за беспринципной позиции властей Армении и Нагорного Карабаха, заявил беженец из Гадрута Артур Степанян. По его словам, власти Армении и Нагорного Карабаха лишили беженцев минимального финансовой помощи, в частности, компенсации за аренду жилья. "Когда власти Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) обеспечат нас жильем, мы с большим удовольствием вернемся в Арцах, а до этого власти должны позаботиться о социальном положении беженцев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".