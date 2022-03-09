Три ковидных госпиталя закрыты в Кабардино-Балкарии

09 марта 2022, 18:44

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Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии за две недели снизилась на 50%, в связи с этим принято решение о закрытии трех госпиталей, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля в Кабардино-Балкарии разрешено посещать кафе, салоны красоты и кинозалы с сертификатами о наличии антител к коронавирусу. 6 марта глава Кабардино-Балкарии отменил требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест и смягчил другие антиковидные ограничения. При этом масочный режим в республике сохранен.

Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии за две недели снизилась на 50%, сообщил сегодня глава КБР Казбек Коков."Число госпитализаций в сутки не превышает 35 человек, вдвое снизилось количество реанимационных больных. Сворачиваем госпитали особо опасных инфекций. Прекратили прием госпитали городской клинической больницы N2 в Нальчике и ЦРБ в Прохладном, завтра прекращает городская клиническая больница N1", - написал Коков сегодня на своей странице в Instagram.

По его словам, оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией будет осуществляться Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом, 15 пациентов госпитализированы, один человек скончался. С начала пандемии в республике выявлено 59372 случаев заражения COVID-19, из них скончались 1792 человека, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". На сайте указано, что две недели назад, 24 февраля, в республике за сутки было подтверждено 435 случаев COVID-19.

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Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а новости о введении системы QR-кодов и его последствиях – на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".