18 февраля 2022, 16:07

Жительница Алагира на пикете потребовала расследовать убийство сына

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники конфликта, в результате которого был убит житель Алагира Казбек Камарзаев, могут уйти от ответственности, поскольку в деле остался единственный обвиняемый, заявила сегодня на пикете мать погибшего.

Одиночный пикет в центре Алагира, недалеко от прокуратуры Алагирского района, провела сегодня Ева Камарзаева, сын которой Казбек Камарзаев был убит в феврале 2020 года. Она держала в руках плакат с надписью "Прокурор Алагирского района, ответьте! Почему обвиняемый [...] (статья 105 [УК РФ] "Убийство") находится под домашним арестом", передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

Женщина пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что требует объективного расследования и наказания виновных в убийстве ее сына, а на пикет вышла перед назначенным на сегодня судебным заседанием по делу об убийстве.

По словам Камарзаевой, она опасается, что делу «замнут». "13 февраля 2020 года был убит мой сын, и с тех пор убийцы не наказаны. Моему сыну было 27 лет", - рассказала Ева Камарзаева.

Она пояснила, что ее сын "препятствовал продаже наркотиков". "Не хотел, чтобы молодежи продавали таблетки. Разъезжал по городу, все знали его машину, хотел, чтобы пацанов [...] не сажали на наркотики. Я говорила ему – оставь их в покое [...] но у него была цель – Алагирский район без наркотиков", - сказала пикетчица.

По словам Евы Камарзаевой, ее сына застрелили, когда он выходил из машины, на окраине селения Црау Алагирского района. На месте убийства также была взорвана граната.

13 февраля 2020 года в в селе Црау произошел конфликт между местными жителями, один из которых бросил гранату в оппонентов. В результате взрыва получили травмы два человека, один из них умер в больнице, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Было возбуждено дело по статье "убийство", полиция установила личности всех участников конфликта, сообщил на следующий день Следственный комитет.

"На моего сына организовали засаду, все причастные избежали наказания [...] сначала несколько человек находились в розыске, но сейчас единственный обвиняемый по делу [...] находится под домашним арестом по статье 105 «Убийство»", - рассказала женщина, высказав мнение, что обвиняемый в убийстве должен находиться под стражей.

Назначенное на сегодня судебное заседание не состоялось, поскольку Еве Камарзаевой после одиночного пикета стало плохо на улице. Сотрудники полиции вызвали ей скорую помощь, а заседание перенесли на 21 февраля.

Примечание:

"Мать убитого заключенного раскритиковала руководство колонии во Владикавказе", "Власти отчитались о ситуации во владикавказской колонии после бунта", "36 заключенных отправлены в Дагестан после бунта во владикавказской колонии".

Автор: Мария Абайти источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 февраля 2022, 17:08

18 февраля 2022, 16:44

18 февраля 2022, 15:16

  • Отставка премьер-министра Дагестана стала итогом противостояния Меликова и Керимова

    Уход Абдулпатаха Амирханова с должности председателя правительства Дагестана стал результатом скрытого противостояния главы республики и сенатора Сулеймана Керимова, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Сменивший Амирханова Абдулмуслим Абдулмуслимов не представляет политическую группу влияния и более удобен Сергею Меликову, пояснили они.

18 февраля 2022, 14:55

  • Обыски прошли в мэрии Новочеркасска

    Сотрудники управлений ФСБ и Следкома по Ростовской области провели сегодня обыски в мэрии Новочеркасска, опечатаны несколько кабинетов, сообщил глава администрации Юрий Лысенко. Обыски прошли в связи с расследованием о превышении должностных полномочий при предоставлении местной жительнице бесплатного участка, сообщило следствие.

18 февраля 2022, 13:58

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи