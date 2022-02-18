Жительница Алагира на пикете потребовала расследовать убийство сына

18 февраля 2022, 16:07

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Участники конфликта, в результате которого был убит житель Алагира Казбек Камарзаев, могут уйти от ответственности, поскольку в деле остался единственный обвиняемый, заявила сегодня на пикете мать погибшего.

Одиночный пикет в центре Алагира, недалеко от прокуратуры Алагирского района, провела сегодня Ева Камарзаева, сын которой Казбек Камарзаев был убит в феврале 2020 года. Она держала в руках плакат с надписью "Прокурор Алагирского района, ответьте! Почему обвиняемый [...] (статья 105 [УК РФ] "Убийство") находится под домашним арестом", передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

Женщина пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что требует объективного расследования и наказания виновных в убийстве ее сына, а на пикет вышла перед назначенным на сегодня судебным заседанием по делу об убийстве.

По словам Камарзаевой, она опасается, что делу «замнут». "13 февраля 2020 года был убит мой сын, и с тех пор убийцы не наказаны. Моему сыну было 27 лет", - рассказала Ева Камарзаева.

Она пояснила, что ее сын "препятствовал продаже наркотиков". "Не хотел, чтобы молодежи продавали таблетки. Разъезжал по городу, все знали его машину, хотел, чтобы пацанов [...] не сажали на наркотики. Я говорила ему – оставь их в покое [...] но у него была цель – Алагирский район без наркотиков", - сказала пикетчица.

По словам Евы Камарзаевой, ее сына застрелили, когда он выходил из машины, на окраине селения Црау Алагирского района. На месте убийства также была взорвана граната.

13 февраля 2020 года в в селе Црау произошел конфликт между местными жителями, один из которых бросил гранату в оппонентов. В результате взрыва получили травмы два человека, один из них умер в больнице, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Было возбуждено дело по статье "убийство", полиция установила личности всех участников конфликта, сообщил на следующий день Следственный комитет.

"На моего сына организовали засаду, все причастные избежали наказания [...] сначала несколько человек находились в розыске, но сейчас единственный обвиняемый по делу [...] находится под домашним арестом по статье 105 «Убийство»", - рассказала женщина, высказав мнение, что обвиняемый в убийстве должен находиться под стражей.

Назначенное на сегодня судебное заседание не состоялось, поскольку Еве Камарзаевой после одиночного пикета стало плохо на улице. Сотрудники полиции вызвали ей скорую помощь, а заседание перенесли на 21 февраля.