Планы властей Кабардино-Балкарии вакцинировать школьников вызвали споры в соцсети

29 января 2022, 08:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Планируемая вакцинация школьников в Кабардино-Балкарии будет неэффективной против распространения коронавируса, так как вакцина не гарантирует полной защиты, а ее применение отрицательно сказывается на здоровье, заявили жители региона в Instagram. Вакцинацию планируется проводить добровольно, и потому повода для беспокойства нет, подчеркнули их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", большинство школьников в Кабардино-Балкарии с 26 января было рекомендовано отправить на каникулы. 26 января стало известно, что в Кабардино-Балкарию поступила первая партия препарата "Спутник М" для детей. Прививки будут делать с согласия родителей, заявил Минздрав республики. Взрослые сталкивались с принуждением к вакцинации, значит, для подростков прививочная кампания обернется тем же, предположили пользователи Instagram.

18 января стало известно о первых случаях заражения "омикрон"-штаммом коронавируса в Кабардино-Балкарии. 20 января глава республики Казбек Коков указал на низкие темпы вакцинации, он также сообщил об 11 случаях "омикрона". Максимальный суточный прирост числа случаев COVID-19 с начала пандемии вновь фиксируется в Кабардино-Балкарии, заявил 28 января республиканский оперштаб.

Публикация о том, что в Кабардино-Балкарии планируется на добровольной основе вакцинировать школьников от коронавируса, была размещена 28 января на странице Instagram-паблика 07.news, на который подписаны около 208 тысяч подписчиков. К 08.15 мск 29 января эта запись набрала 845 отметок "нравится" и 486 комментариев. Большая часть их авторов высказалась отрицательно.

"Не все взрослые хорошо перенесли эти подопытные прививок, а они детей решили травить", – написала aminakget.

"Интересно, есть ли те, кто согласится вакцинировать своего ребенка?" – спросил пользователь hella_07.

"Начинается. Уже и до детей добрались", – высказался пользователь dzhabarmedetkhan.

"Цирк уехал, а клоуны остались. Какой адекватный родитель будет своих детей вакцинировать?" – задался вопросом пользователь _kazharova03_.

"Ни за что не дам привить своих детей, надо будет, переведу на домашнее обучение", – заявила ruzi_nail2756. "Прокуратура, вы куда смотрите, чем занимаетесь, что вообще происходит?" – возмутилась makoevairina984.

"Пусть сначала объяснят, как можно во время массовой болезни вакцинировать от этой самой болезни. Где логика? У всех сейчас болеющих будут антитела. А у раньше переболевших они уже есть. Вместо бесплатной вакцины сделайте нашим детям бесплатные анализы на наличие антител. После начните разговор о вакцинации. И только абсолютно добровольной", – потребовал пользователь optimistka_07.

Другая часть комментаторов отметила, что беспокойства родителей напрасны. "Никто не будет вас заставлять насильно делать вакцину, это дело добровольное и только с согласия родителей! А то есть ощущение, что вам всем приставили пистолет к виску и требуют сделать вакцину. Зачем нагнетать и так не просто сейчас всем", – написал muratpshukov555.

Информация о том, что в Кабардино-Балкарию планируется вакцинация школьников, также опубликовал 26 января Минздрав региона на своей странице в Instagram, на которую подписаны около 120 тысяч пользователей. К 08.15 мск 29 января эта запись набрала 550 отметок "нравится" и 311 комментариев. Часть их авторов высказалась в негативном ключе.

"Я против! Хоть весь мир на уши поставят, ни за что не допущу! Пусть своих детей колют", – заявил пользователь babaeva_0609.

"Уже и до детей добрались, пусть даже и не думают", – заявил пользователь ne_vasha07.

"Какие предсказуемые! Детей отправили на каникулы, и тут же первая партия поступила. Срочно всех вылечить", – написала ekaterinagreate.

"Руки прочь от наших детей", – потребовал пользователь _1inferno_1. "Господа чиновники, начинайте со своих детей и внуков", – указала marinaborukaeva7788.

"Я против! Не трогайте наших детей", – заявила albinapekova. "А зачем их делать, если всё равно все вакцинированные и так будут болеть?" – спросила dzhulya007.

Другие комментаторы отметили, что повода для беспокойства нет. "Благо дело все добровольно! Не надо устраивать базар! Кто считает, нужным – тот делает, кто не хочет, тот нет. В чем проблема?" – задалась вопросом sataneyshomakhova4.

За сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались два пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1569. За сутки выявлено 194 новых случая заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 44 780, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф" за 28 января.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".