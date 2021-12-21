Лидер оппозиционной партии задержан в Армении по обвинению в ложном доносе

21 декабря 2021, 13:38

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Руководитель партии "Национальная безопасность" Гарник Исангулян публично и необоснованно обвинил армянского дипломата в преступлении, объяснил Следственный комитет Армении задержание оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2020 года стало известно, что в отношении Гарника Исагуляна возбуждено уголовное дело о публичных призывах к насилию. Поводом для преследования лидера партии "Национальная безопасность" стали слова об уместности вознаграждения за убийство премьер-министра Никола Пашиняна, Исагулян также подозревается в клевете за утверждения о спонсировании армянской "бархатной революции" из Турции и Азербайджана.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о политике. Подробнее о событиях "бархатной революции" можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Лидер партии "Национальная безопасность" Гарник Исангулян задержан, он обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 333 УК Армении (ложный донос), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Армении.

Дело возбуждено Службой нацбезопасности. По версии следствия, Исангулян 20 сентября на пресс-конференции "предоставил ложные сведения, сообщив о несостоявшемся преступлении", говорится в публикации на сайте комитета, перевод которой выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

В частности, Исангулян заявил, что посол Армении в Украине был завербован турецкими и азербайджанскими спецслужбами, а также с 2008 года сотрудничал с этими спецслужбами и представителями Турции и Азербайджана, в чем у Исангуляна, по его словам, "нет сомнений".

По словам Исангуляна, посол Армении вел переговоры с послом Азербайджана, в результате чего было решено, что премьер-министр Армении встретится с представителем президента Турции, чтобы попросить финансовую помощь, так как в бюджете страны закончились деньги и власти не могут платить пенсии. "Тем самым Исангулян необоснованно обвинил армянского дипломата в совершении особо тяжкого преступления", - сообщил Следственный комитет, добавив, что принято решение об аресте Исангуляна.

О задержании Гарника Исагуляна ранее сообщил сегодня председатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян.

"Прямо сейчас люди в масках и форме подвергают приводу Гарника Исагуляна. Политические преследования в стране получают большой размах, изолируют всех препятствующих сдаче территорий [Азербайджану]", - приводит его слова Panorama.am.

Напомним, после того как 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, в Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна. Никол Пашинян не имел права подписывать трехстороннее заявление по Карабаху, оно является угрозой безопасности Армении, заявили, в частности, 8 ноября участники акции протеста в Ереване, призвав к общенациональному движению сопротивления.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.