Активисты в Ростовской области раскритиковали систему QR-кодов

16 декабря 2021, 02:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Система QR-кодов не помогает борьбе с коронавирусом, ограничения лишь провоцируют социальную напряжённость и спад в экономике региона, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты в Шахтах и Красном Сулине. Для успешной борьбы с эпидемией нужно сосредоточиться на улучшении качества медпомощи больным, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В большинстве регионов юга России депутаты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Проект закона № 17358-8 об использовании QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте ("при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования") поддержала на юге страны лишь Астраханская облдума. 14 декабря стало известно, что Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о требовании QR-кодов у пассажиров самолетов и поездов. Часть посетителей ростовских и волгоградских Instagram-пабликов связали решение депутатов с протестами людей, но большинство предположили, что законопроект всего лишь решено доработать.

Требование QR-кодов ограничивает права не привитых от коронавируса, в том числе на медицинскую помощь и свободу передвижения, и нарушает принцип добровольности вакцинации, указали 8 ноября жители Ростова-на-Дону в обращении к Владимиру Путину. 6 декабря 15 жителей Шахт хотели записать возле спортивного комплекса "Артёмовец" видеообращение к депутатам Госдумы против введения QR-кодов, но силовики пресекли эту попытку. Активисты разделились на группы, после чего шестерым из них удалось записать свое обращение в другом месте. Сбор подписей против ввода системы QR-кодов организовали сторонники КПРФ. Петицию вместе с записанным жителями города видеообращением решено передать в Госдуму, сообщил 10 декабря представитель партии.

Первый секретарь Шахтинского горкома КПРФ Сергей Шаповалов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что отрицательно относится к введению QR-кодов, хоть на местом, хоть на федеральном уровне. Он считает, что в борьбе с коронавирусом это не помогает. "QR-коды не лечат, не оберегают от заражения, а только ограничивают. Принятие закона о QR-кодах негативно отразится на жителях всей страны. Ограничение на посещение общественных мест, естественно, нанесет удар по экономике и по доходам граждан. Люди не смогут попасть в торговые центры и много куда еще. Естественно, людей все эти действия будут озлоблять, люди будут больше нервничать, что негативно отразится и на их здоровье, и на социальной обстановке в стране", - предположил он.

Шаповалов считает, что этот закон не нужно принимать. "Лучше развивать медицину, направить усилия на развития первичной медицинской помощи и профилактике заболеваний", - считает он.

Законопроект - о QR-кодах в общественных местах решено рассмотреть в Госдуме 16 декабря, сообщил по итогам Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков. "В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках, как его сегодня называли", - привело 13 декабря его слова ТАСС.

Введение QR-кодов может стать финальной точкой, которая остановит всякую деятельность людей, считает активист Евгений Трифанов. "На местах люди негодуют. Трудная экономическая ситуация, с коронавирусом второй год разобраться не получается - всё это давит на людей, а тут ещё ограничения из-за отсутствия QR-кодов. Большая часть людей может, и захотят делать прививки, чтобы получить заветный код, но не смогут его быстро получить. А значит, не смогут посещать больницы, торговые центры, не смогут работать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Трифанов считает, что в борьбе с коронавирусом могут помочь лекарства, хорошая система здравоохранения, наличие врачей, материальной базы для их работы - защитные маски, костюмы, машины скорой помощи. "Да и сами больницы нужно ремонтировать - зачастую они находятся в плачевном состоянии. Также должна быть массовая пропаганда здорового образа жизни. А введение QR-кодов всё только усугубит", - отметил активист.

"Из-за ограничений я не смог попасть в аптеку, так как она находится в торговом комплексе, а туда без кода не пускают. Мне пришлось ехать в другой район города. Нормально нельзя сходить ни в кафе, ни в госучреждения. При этом во многих местах проверяют код, не спрашивая даже паспорт.Сам QR-код ведь не говорит, привитой перед тобой человек, или нет", - сказал Трифанов.

Нужно сосредоточиться на профилактике и развитии системы здравоохранения, а не на бюрократических процедурах, считает он.

Активист Михаил Воронков также считает, что введение QR-кодов не имеет никакого отношения в борьбе с COVID-19. "Я не против прививок от коронавирусной инфекции, но против введения QR-кодов", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Меня на днях не пустили в торговый центр в Шахтах, когда я поехал в Ростов-на-Дону, тоже без QR-кода не смог попасть в торговый центр.

Считаю это самоуправством региональных властей. Людей разделяют на тех, кто с кодом и без, происходит апартеид. Конечно, это негативно сказывается на экономике и на жизни людей. Считаю, что не нужно принимать этот закон, нужно медицину развивать", - уверен он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

По данным на 15 декабря с начала пандемии в Ростовской области выявлено 185 309 случая заражения коронавирусом, 9211 инфицированный скончался. За последние сутки выявлено 649 зараженных, 27 человек умерло, следует из данных сайта стопокоронавирус.рф. По данным на 10 декабря, первым компонентом вакцины в Ростовской области привиты 2 258 932 человека, полностью вакцинированы 2 088 548 человек.