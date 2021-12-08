Пострадавший пациент больницы. Скриншот сообщения в паблике goloskbr в Instagram. https://www.instagram.com/p/CXOagoENP88/

08 декабря 2021, 21:47

Пользователи соцсети призвали родных выяснить причины травм пациента в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врачи выписали жителя Урванского района из больницы с травмами на лице, объяснив их происхождение падением пациента, пожаловались родные. Обстоятельства получения травм должны установить эксперты, указали пользователи Instagram.

О том, что пациент выписался после 10 дней лечения в больнице Урванского района с травмами, сообщили его родные.

"Мы недавно положили Сабанова Славу Хажгериевича, он пролежал 10 дней, его выписали 06.12.2021 года в таком состоянии. Он сам своими ногами мог ходить, а теперь не ходит, и не в состоянии даже встать с кровати. На вопрос, что с ним, нам ответили, что он упал. Это все, что нам сказали. Не может быть, что бы он упал, это неправда. На теле ни царапины, только лицо вся в синяках. Мы хотим разобраться в чем дело, но с нами не хотят разговаривать", - говорится в сообщении подписчика @inna.zagashtokova_, опубликованном сегодня в паблике goloskbr в Instagram.

Скриншот сообщения пользователя в паблике goloskbr в Instagram. https://www.instagram.com/p/CXOagoENP88/

В посте также опубликовано фото, на котором пожилой мужчина лежит на кровати, под глазами у него синяки, а на носу - царапина, на лбу повязка с пластырем.

По данным на 21.00 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 815 комментариев и 2559 отметки "нравится".

Пользователь scorpion241084 указала в комментариях, что это  родной брат ее свекрови. "Буквально неделю назад его положили в больницу в селе Кахун. А когда забирали, вот такой вид был. За пару дней до его выписки сказали, что у него повторно выявили ковид! А в день, когда забирали, сказали, что у него легкий ушиб! Хотя по фото не видно, но у него на лбу шов есть", - написала она, попросив разобраться Казбека Кокова (глава Кабардино-Балкарии) и руководство Минздрава республики разобраться в ситуации.

Одна из авторов комментариев, nadgagovai, утверждает, что видела этого человека в больнице. "Этот дедушка нечего не помнит, он как ребенок, находился в больнице", - написала она.

Скриншот сообщения пользователя в паблике goloskbr в Instagram. https://www.instagram.com/p/CXOagoENP88/

Пользователей соцсети возмутила реакция медработников на обращение родственников, они посоветовали близким для выяснения подробностей произошедшего обратиться Минздрав республики и надзорные ведомства.

"Объяснение надо требовать в присутствии (представителей) Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии и правоохранительных органов", - написала vesna1166. Он считает, что если пациент даже упал, что "в больнице должны дать объяснение и извиниться, так как "он находился на их попечении и они обязаны смотреть за больными".

"Обращайтесь в прокуратуру и в Минздрав", - поддержал ее lubov._505.

Скриншот сообщения пользователя в паблике goloskbr в Instagram. https://www.instagram.com/p/CXOagoENP88/

Пользователи также отметили, что ситуация неоднозначная и призвали провести экспертизу, чтобы установить причину травм пациента.

"Когда человек бьется лбом или переносицей, тем более, старый, отек спадает на глаза. Соответственно, у него уже слабые сосуды и такое может быть. Удар это чей-то, или ударился сам, тут разбираться экспертам, конечно", - написала _nikusha91_.

"Если не было ухаживающего, вполне мог упасть там же к нему никто не приставлен", - предположил fbrmmmmmmmmmmm.

"Снять побои и сделать судмедэкспертизу! Узнаете, упал или избили!" - посоветовал zagiramar.

Примечание:

"Автопарк Минздрава Кабардино-Балкарии пополнили семь реанимобилей", "Очный формат обучения сохранен в малокомплектных школах Кабардино-Балкарии", "Меры профилактики COVID-19 ужесточены на курортах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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