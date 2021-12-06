Руководитель Gulagu.net сообщил о смерти уроженца Чечни в колонии

06 декабря 2021, 14:17

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Силовики избили заключенных в одной из колоний Приморья, после чего умер уроженец Чечни Хусейн Адаханов, отбывавший в колонии наказание, сообщил сегодня руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, в результате спецоперации силовиков в колонии были избиты около 150 заключенных, серьезно пострадали 16 человек.

Информацию о смерти заключенного из Чечни ко Владимир Осечкин сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сегодня до начала эфира. Подробности произошедшего он рассказал на YouTube-канале Gulagu.net, где на 13.55 прямой эфир смотрели 4568 человек.

По утверждению Осечкина, в ночь с 2 на 3 декабря к одной из колоний Приморья подъехало 16 КАМАЗов с сотрудниками спецназа УФСИН, ФСБ и Росгвардии. "В колонии не было никаких протестов", - сообщил во время прямого эфира Осечкин. По его словам, вызову силовиков предшествовала провокация.

Правозащитник отметил, что спецоперация в колонии началась в 6.00 утра 3 декабря. "Более 250 силовиков ворвались в колонию. Как минимум 16 заключенным причинен серьезный ущерб здоровью, их вывезли в СИЗО №№ 2, 3, 4 по Приморью. Подверглись избиению более 150 человек, отряд №6 первым принял удар. В результате серьезных увечий и травм спустя сутки от сердечной недостаточности скончался уроженец Чечни Хусейн Адаханов", - рассказал Осечкин. По его словам, Адаханову было 40 лет.

На 13:55 мск на сайте управления ФСИН по Приморью не содержится комментариев в связи с заявлением Gulagu.net.

"Кавказский узел" также писал, что видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице правозащитный проект Gulagu.net опубликовал 9 ноября. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. В медучреждении была налажена целая пыточная система с этапированием осуждённых, попавших в немилость, их встречей и последующим графиком пыток, а после публикации видеодоказательств появились новые обращения и жалобы от заключенных по факту пыток, заявила адвокат.