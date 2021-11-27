Дольщики потребовали достроить ЖК "На Магистральной" в Краснодаре

27 ноября 2021, 02:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Краснодарского края пообещали завершить строительство жилого комплекса "На Магистральной" с помощью федерального Фонда защиты прав дольщиков на условиях софинансирования из краевого бюджета, однако до сих пор обещания не выполнены, заявили дольщики. Они рассчитывают, что одиночные пикеты привлекут внимание губернатора, который обещал взять их проблему под личный контроль.

Как писал "Кавказский узел", в октября было передано в суд дело об обмане дольщиков ЖК "На Магистральной" в Краснодаре. На имущество одного из обвиняемых и компании застройщика наложен арест, что позволит возместить ущерб, сообщило следствие.

По версии следствия, с 2016 года по март 2020-го обвиняемые похитили деньги, вложенные дольщиками в строительство одного из домов жилого комплекса "На Магистральной" в Краснодаре. В числе потерпевших 631 человек. Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 1,1 миллиарда рублей.

Дольщики жилкомплекса "На Магистральной" в очередной раз вышли на пикет. 25 ноября акция прошла у администрации Краснодарского края, говорится в сообщении в группе "ЖК на Магистральной 2020" во "ВКонтакте".

"Выражаем свой протест бездействию ДНСКК (Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края) и нарушению данных нам обещаний. По официальному ответу из @фонд214 наш дом до сих пор не внесён в соглашение о предоставлении фонду субсидии из регионального бюджета", - говорится в сообщении дольщиков.

"Дольщики ЖК "На Магистральной" неоднократно обращались к Вам (губернатору Краснодарского края Кондратьеву) для решения нашей проблемы. Как заявлялось органами власти в СМИ и социальных сетях, завершение строительства нашего дома планируется с помощью механизмов ППК Фонд защиты прав дольщиков. Ответственным по данному направлению является Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края", - написал в комментарии к посту Александр Смирнов. Он попросил губернатора лично вмешаться в ситуацию и вынести департаменту по надзору в строительной сфере предостережение о недопустимости нарушения закона.

Представитель инициативной группы дольщиков жилого комплекса "На Магистральной" Наталья рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на первые пикеты с требованием достроить их жилкомплекс дольщики выходили весной, они хотели обратить внимание властей на эту проблему. По ее словам, жилкомплекс должен был быть построен в декабре 2020 года, но к этому времени застройщик и подрядчик вывели деньги дольщиков со счетов и строительство остановилось.

"Мы тогда ходили на встречи. Нам сначала обещали, что будет инвестор, говорили, что найдут для нас субсидию. Причем про субсидию говорили на межведомственных комиссиях. Весной мы вышли на пикеты с требованием выделения краевой субсидии", - рассказала Наталья.

Она отметила, что жилкомплекс "На Магистральной" инвестиционно не привлекательный объект, потому что практически все квартиры в доме проданы. По словам Натальи, всего в жилкомплексе 645 квартир, из них продано 632. Готовность жилого комплекса составляет около 80 процентов, рассказала активистка.

"Весной недели полторы мы стояли на пикетах каждый день. Нас снова пригласили на комиссию под руководством Алексеенко (на тот момент вице-губернатор, а сейчас мэр Краснодара), и он заявил, что по нашему объекту мы может рассчитывать только на помощь фонда (Фонд защиты прав дольщиков). Собрали общее собрание дольщиков под руководством замруководителя Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Василия Яковенко. Он сказал, что у нас хороший объект", - рассказала Наталья.

Активистка сообщила, что дольщикам было поручено собрать документы для вступления в реестр кредиторов застройщика, после пообещали провести наблюдательный совет, а в январе-феврале 2022 года направить документы в Москву в федеральный фонд защиты прав дольщиков.

"Федеральный фонд оценивает объект, и если выгоднее выплатить компенсацию, то он ее выплачивает. Если выгодно достроить, то он достроит. Так как у нас большой процент готовности и очень много дольщиков, то большая вероятность того, что наш жилкомплекс достроят", - сказала Наталья. Представитель департамента пообещал, что жилкомплекс достроят к концу 2022 года, а дольщики будут контролировать ход подготовки документации, но после этого ситуация не изменилась, указала Наталья.

5 октября 2021 года строительная компания ООО СК "Мегаполис", застройщик жилкомплекса, была признана банкротом, введено конкурсное производство, рассказала она.

Для принятия решения наблюдательным советом фонда необходимо включение дома в соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета. Поэтому с июля дольщики просили департамент предоставить им выписку из соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства из бюджета Краснодарского края, отметила активистка. Эта выписка подтверждает включение литера 3 ЖК и парковки в перечень объектов незавершенного строительства, в отношении которых будет осуществляться финансирование завершения строительства, пояснила она. Но до сих пор такой документ департамент не представил дольщикам, утверждает активистка.

"Большую часть оплачивает федеральный фонд, а меньшую часть - край. В апреле нам говорили, что по всем параметрам мы еще не проблемный объект, и не в реестре проблемных объектов страны. С 1 июля наш объект внесли в этот перечень", - рассказала дольщица.

По ее словам, дольщики подготовили запрос в федеральный фонд и получили ответ, в котором сообщалось, что пакет документов по жилкомплексу "На Магистральной" готовится, но уведомления на софинансирование из администрации Кубани им не поступало. Бюджет региона должен профинансировать 23 процента оставшихся работ, о чем должен уведомить федеральный фонд, и эта сумма должна быть заложена в региональном бюджете, пояснила Наталья.

"Бюджет края приняли на днях, там никаких добавочных сумм на проблемные объекты выделено не было. Поэтому мы вышли на пикеты, мы ничего не нарушаем", - сказала Наталья.

Активистка рассказала, что к пикетчикам 25 ноября вышел представитель администрации края, а 26 ноября на встречу с дольщиками приезжали представители департамента по надзору за строительством. Однако документ, который бы подтверждал намерения властей по софинансированию завершения строительства жилкомплекса, им не показали.

Она рассказала, что дольщики подали в Следственное управление Следованного комитета по Краснодарскому краю заявление на чиновников департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, однако дом все равно не вносят в соглашение о предоставлении субсидий фонду из краевого бюджета и не осуществляют работу по подготовке других документов для федерального фонда.

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении застройщиков прошло 9 ноября в закрытом режиме, следующее назначено на начало декабря, рассказала дольщица. "Мы хотим, чтобы они понесли наказание, но понимаем, что несмотря на то, что у [обвиняемого] есть арестованное имущество, деньги на строительство дома направлены не будут. Пусть оно (имущество) пойдёт государству для того, чтобы государство помогло нам построить наши квартиры", - сказала Наталья.

Она пояснила, что договоры с застройщиками дольщики заключали по 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"). Купившие квартиры в 2019 году, по новому законодательству, производили отчисления в Фонд обманутых дольщиков, поэтому они обратились туда за помощью, сказала она. Активистка утверждает, что никаких препятствий в достройке дома нет, что подтверждают и в департаменте по надзору в сфере строительства: земельный участок не арестован, земля в собственности, проектная документация в хорошем состоянии, разрешение на строительство еще действует.

По заявлению дольщиков о бездействии департамента в сфере строительства проводится проверка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Дело в отношении застройщиков передано в суд в конце октября, отметил он. Было установлено, что в марте 2020 года [застройщик] вывел 300 миллионов рублей со счета и попытался скрыться за границей, его двоюродный брат и партнер по бизнесу обратился в правоохранительные органы и родственника сняли с рейса, рассказал сотрудник ведомства. При этом сам партнер также оказался под следствием. Обоих братьев обвинили в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, а одного из них - еще и в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. Пострадавшими от застройщиков признаны 631 человек, дело находится на рассмотрении Первомайского районного суда, рассказал он.

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.