Символика польской прокуратуры. Фото пресс-службы польской прокуратуры https://pk.gov.pl/

15 ноября 2021, 12:20

Два уроженца Чечни обвинены по делу о нелегальной миграции в Польше

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженцы Чечни и гражданин Украины организовали нелегальную перевозку выходцев из Ближнего Востока в Германию через территорию Польши, озвучила версию следствия польская прокуратура. 

Двум гражданам России и гражданину Украины предъявлено обвинение в организации нелегальной перевозки уроженцев Ближнего Востока через Польшу в Германию, сообщила сегодня прокуратура Польши.

"Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По версии прокуратуры, "двое организаторов чеченской национальности нелегально проживали в Польше", а третий предполагаемый организатор нелегальной миграции находится в розыске. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы, информирует агентство.

Это уже третий обвинительный акт по уголовному делу, всего в деле фигурируют пять обвиняемых, которым инкриминируется 12 эпизодов преступлений. Следователи считают, что члены группировки действовали на территории Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока, уточняет со ссылкой на прокуратуру Польши РИА Новости.

"Из десятков задержанных двое подозреваемых приняли решение начать сотрудничество с органами следствия, в результате чего в ходе допросов раскрыли подробности деятельности группы и преступлений, совершенных ее членами. Выводы по этому вопросу были также сделаны благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Германии, Австрии и Словакии", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Примечание:

"Пропаганда Кадырова повлияла на радикализацию чеченской молодежи в Европе", "Объявление Ахмедом Арсанукаевым кровной мести вызвало негодование чеченской диаспоры в Турции", "Убитый в Бельгии уроженец Чечни похоронен на родовом кладбище".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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