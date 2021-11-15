Жители Кабардино-Балкарии призвали перевести школы на дистанционный формат обучения

15 ноября 2021, 07:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ковидный госпиталь в Чегеме возобновил работу на фоне роста числа заражений коронавирусом в республике, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, школьники продолжают ходить на уроки, указали жители региона в Instagram, призвав ввести дистанционный режим обучения в школах.

Как сообщал "Кавказский узел", на фоне снижения числа заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии, 23 февраля года госпиталь для пациентов с COVID-19, работавший на базе центральной райбольницы имени Хацукова в Чегеме, был закрыт. 9 ноября Кабардино-Балкария обновила рекорд по приросту пациентов с коронавирусом. За сутки в регионе было зафиксировано 137 случаев заражения COVID-19.

За сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1048. За сутки подтверждены 135 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 36 985, следует из информации, опубликованной 14 ноября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На базе госпиталя особо опасных инфекций в Чегеме возобновило работу отделение для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. "Районная больница имени А.А.Хацукова уже начала принимать пациентов с COVID-19. В ковидарии развернуто 120 коек, 60 из которых оснащены кислородом", – сказано в сообщении ведомства, опубликованном 14 ноября на его странице в Instagram.

В отделении получают лечение восемь пациентов, добавило министерство. "В виду растущего числа новых заражённых коронавирусом, министерством здравоохранения КБР было принято решение о возобновлении работы госпиталя", – пояснил региональный Минздрав.

Эта публикация на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram, на которую подписаны около 117 тысяч пользователей, к 07.00 мск 15 ноября набрала 780 отметок "нравится" и 69 комментариев. Часть их авторов призвала жителей вакцинироваться.

"Я так надеялась, что к концу 2021 мы уйдём от "короны", пожалуйста, давайте все вакцинироваться раз это надо, раз это нам поможет", – написала asiashipsheva. "Это уже седьмой по счету! Возвращаемся в начало. Но тогда мы не знали ничего, а сейчас есть инструмент, но мы его не используем. Мы! Не врачи, а мы с вами", – отметил arsenhalilov2021.

Другая часть пользователей потребовала ужесточить в регионе ограничения. "Почему Минздрав КБР не требует в связи со сложной обстановкой перевести школьников на удаленку? Ведь в основном дети становятся переносчиком этого вируса", – указала etteevagulnara.

Новость о возобновлении в Чегеме работы госпиталя для пациентов с коронавирусом была также размещена 14 ноября в Instagram-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 368 тысяч пользователей. К 07.00 мск 15 ноября эта запись набрала 1775 отметок "нравится" и 198 комментариев. Большая часть их авторов потребовала усилить ограничения в регионе.

"Лучше бы школы закрыли, меньше бы заразу разносили", – написал пользователь pofigistka06888. "Господа чиновники, закройте республику, наконец! Учебные заведения можно же за летнее время продлить… Жизнь важнее намного чем этот "эксперимент на самосохранение", – отметил shokuev.khusen

"Хотя бы садики и школы на неделю-две закрыли бы. И так в школах по полной программе не учатся. Время зря теряем, за то заразится по полной программе возможно, а там и семья [заразится]", – подчеркнул пользователь guchaevvale.

Другие комментаторы также призвали ужесточить контроль за соблюдением ограничений. "Сколько раз ни выходила, люди многие не одевают маски. Передо мной стояла женщина в возрасте, она так сильно кашляла, болела да ещё и без маски – я в шоке была. Почему больные не сидят дома и нелечатся? Почему других заражают?" – задался вопросами пользователь arsenaidar_555.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".