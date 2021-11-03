Свадьба дочери вице-премьера Карачаево-Черкесии на фоне ограничений возмутила соцсети

03 ноября 2021, 07:44

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Ролик о свадебном торжестве, предположительно с участием вице-премьера Карачаево-Черкесии Руслана Тамбиева и его дочери, распространился в соцсетях. Чиновники принимают решения об усилении ограничений, но сами же их и нарушают, отметили комментаторы, потребовав при этом наказать как самого Тамбиева, так и прочих гостей свадьбы.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за роста заболеваний коронавирусом власти Карачаево-Черкесии ужесточили ограничения. В регионе с 27 октября запрещено проведение массовых мероприятий и введены ограничения на работу объектов общепита. В регионе также продлены каникулы школьников, а с 1 ноября введены QR-коды.

За сутки в Карачаево-Черкесии от коронавируса скончались 9 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 770. За сутки подтверждены 85 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 27 678, следует из информации, опубликованной 2 ноября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Комментаторы сравнили игнорирование ограничений с демонстрацией принадлежности к особой касте

2 ноября в Instagram-паблике 07.news был опубликован ролик, на кадрах которого показано свадебное торжество, которое проходит в закрытом помещении. Посреди зала танцуют молодая девушка и пожилой человек, внешность которого сильно похожа на внешность вице-премьера Карачаево-Черкесии Руслана Тамбиева. Пара танцует под песню Михаила Шуфутинского "Дом из кубиков", в которой речь идет об отношении отца к дочери. В определенный момент мужчина начинает махать рукой, призывая прочих присутствующих к танцу. Присутствующие наблюдают за их танцем и аплодируют. У большей части из них отсутствуют средства индивидуальной защиты, некоторые из присутствующих снимают происходящее на видео.

"Горько" без масок и социальной дистанции: вице-премьер Карачаево-Черкесии организовал пышную свадьбу для своей дочери. СМИ сообщают, что поздравить молодоженов пришло более 1000 гостей, а за музыкальное сопровождение отвечал рэпер Мот. Праздник проходил на фоне введенных в регионе ограничений на массовые мероприятия", – сказано в описании к видеоролику. При этом в записи не указана дата проведения свадьбы.

К 07.40 мск 3 ноября эта публикация в Instagram-паблике 07.news, на который подписаны около 200 тысяч пользователей набрала около 48 тысяч просмотров и 225 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновника.

"И все без масок", – заметила _milana197. "А простых людей штрафуют! Где логика, получается ее нету?" – спросила taniushaprudenko.

"Пир вовремя чумы... Это называется – плевал я на вас с высокой колокольни", – подчеркнул пользователь groznyiterek69.

"Для них ограничения не действуют или как? Если чиновник, то все можно, да?" – спросил пользователь em_ev_01.12. "Как всегда. Кому-то можно", – высказал схожее мнение пользователь dobry_iya.

"У них нет вируса! Вирус только для народа", – заявила fatima.pashtova. "Им всё можно. На чиновников ограничения не распространяются? Кто платит, тот и заказывает музыку", – написал пользователь valusha__07.

"И никто его не накажет", – считает maki6915256. "Им можно всё, это мы простые смертные рабы", – заявил пользователь royal_clean07. "Оказывается можно , а почему людей тогда мучают?" – спросила _milana197.

Другая часть комментаторов потребовала привлечь к ответственности организаторов и гостей свадьбы. "Нет, чиновникам нельзя такие мероприятия проводить. Также, как и всему народу! Они ничем не лучше остальных людей, поэтому наказать всех по всей строгости закона, всех проверить на наличие антител. И если антител не окажется, то всех привлечь к уголовной ответственности за купленный сертификат или за фальшивый QR", – написал пользователь mariam.vv77.

"Снять с должности, оштрафовать его и гостей, запретить занимать должности", – потребовал пользователь 366_686. "И что, его уволили?" – спросил alesha_38_.

Пользователи назвали законы и постановления властей равными для всех

Видео о свадьбе в Карачаево-Черкесии было также опубликовано 2 ноября на странице группы "Вести.Ru" в соцсети Facebook. К 07.40 мск 3 ноября эта запись набрала 7,8 тысячи просмотров и 15 комментариев. Большая часть их авторов также возмутилась нарушением ограничений чиновником.

"Пир во время чумы", – отметил Игорь Тыртышный. "И у кого то ещё есть сомнения что ковид – это болезнь для низшего и среднего классов? Все без масок, так как достаточно осведомлены", – считает Anna Korenina.

"Правила для плебса, да? А потом они удивляются, почему мы не доверяем решениям властей", – отметила Елена Гришина. "Вводят ограничения, сами гуляют, и потом хотят чтобы народ верил в то, что происходит?" – спросила Татьяна Шестова.

"Ну, вы же сами понимаете, всем все равно на эти ограничения", – считает пользователь Ne Vajno.

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