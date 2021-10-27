Ограничения по коронавирусу усилены в Карачаево-Черкесии

27 октября 2021, 06:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 27 октября в Карачаево-Черкесии запрещено проведение массовых мероприятий и введены ограничения на работу объектов общепита. В регионе также продлены каникулы школьников, а с 1 ноября будут введены QR-коды, сообщил региональный Минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября власти Карачаево-Черкесии на фоне роста числа заболеваний коронавирусом в регионе анонсировали введение ограничений.

За сутки в Карачаево-Черкесии от коронавируса скончался один пациент, а общее число смертей от COVID-19 достигло 733. За сутки подтверждены 79 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 27 095, следует из информации, опубликованной 26 октября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Власти Карачаево-Черкесии принял решение об усилении ограничений по коронавирусу из-за роста числа заболеваний, сообщил Минздрав региона. "Мы все видим, что коронавирусная ситуация в республике напряженная. Чтобы сократить скорость распространения инфекции, сохранить здоровье и жизнь наших граждан, мы приняли решение с 27 октября ввести ряд ограничений на территории республики", – сказано в сообщении, опубликованном в ночь на 27 октября на странице регионального министерства в Instagram.

В Карачаево-Черкесии приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, обязательны ношение масок и соблюдение социальной дистанции, уточнило ведомство. "С 22.00 до 06.00 часов [мск] 27 октября приостанавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением служб доставки. Сохраняется запрет на деятельность ресторанов (залов торжеств) по проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий", – сказано в сообщении.

С 1 ноября в Карачаево-Черкесии при посещении кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы нужно будет предъявить сертификат о прививке от коронавируса, справку о перенесенном заболевании COVID-19 или справку об отрицательном ПЦР-тесте. С этой даты также треть сотрудников будут переведены на удаленный формат работы, добавило министерство.

"Кроме того, на четыре недели на дистанционку будут переведены все, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями и не прошел вакцинацию от COVID-19. Граждане без масок не будут допускаться в общественный транспорт. Школьные каникулы продлеваются до 7 ноября включительно", – уточнил Минздрав Карачаево-Черкесии.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".