Женская рука держит защитную маску. Фото: REUTERS/Глеб Гаранич

22 октября 2021, 06:32

Власти Карачаево-Черкесии объявили об усилении ограничений по коронавирусу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Усиление профилактических мер, в том числе контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, анонсировали власти Карачаево-Черкесии на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации в регионе.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что Духовное управление мусульман (ДУМ) Карачаево-Черкесии решило приостановить проведение коллективных пятничных намазов в мечетях. Также в регионе анонсировано введение с 8 ноября системы QR-кодов для посещения местных курортов.

В Карачаево-Черкесии общее число смертей от COVID-19 достигло 725, новых смертей от коронавируса за последние сутки в регионе не зафиксировано. За сутки подтверждены 68 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 26 725, следует из информации, опубликованной 21 октября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В ближайшее время власти Карачаево-Черкесии намерены ужесточить ограничения по коронавирусу из-за роста числа заболеваний. В регионе отмечена низкая динамика вакцинации среди жителей, информировал вечером 21 октября "Вестник Кавказа" со ссылкой на региональный оперштаб по профилактике коронавируса.

В частности речь идет об усилении контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также активизации разъяснительной работы о важности вакцинации, на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, передал вечером 21 октября "Интерфакс" со ссылкой на региональный оперштаб.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Обязательная вакцинация от коронавируса объявлена на Ставрополье", "Роспотребнадзор запретил допускать к работе непривитых сотрудников в Кабардино-Балкарии", "Роспотребнадзор разъяснил практику применения новых ковид-ограничений в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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