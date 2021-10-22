Власти Карачаево-Черкесии объявили об усилении ограничений по коронавирусу

22 октября 2021, 06:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Усиление профилактических мер, в том числе контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, анонсировали власти Карачаево-Черкесии на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации в регионе.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что Духовное управление мусульман (ДУМ) Карачаево-Черкесии решило приостановить проведение коллективных пятничных намазов в мечетях. Также в регионе анонсировано введение с 8 ноября системы QR-кодов для посещения местных курортов.

В Карачаево-Черкесии общее число смертей от COVID-19 достигло 725, новых смертей от коронавируса за последние сутки в регионе не зафиксировано. За сутки подтверждены 68 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 26 725, следует из информации, опубликованной 21 октября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В ближайшее время власти Карачаево-Черкесии намерены ужесточить ограничения по коронавирусу из-за роста числа заболеваний. В регионе отмечена низкая динамика вакцинации среди жителей, информировал вечером 21 октября "Вестник Кавказа" со ссылкой на региональный оперштаб по профилактике коронавируса.

В частности речь идет об усилении контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также активизации разъяснительной работы о важности вакцинации, на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, передал вечером 21 октября "Интерфакс" со ссылкой на региональный оперштаб.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".