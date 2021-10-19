Южный окружной военный суд, октябрь 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

19 октября 2021, 13:58

Житель Чечни осужден за финансирование сирийских боевиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону сегодня приговорил к 5,5 года колонии жителя Чечни Магомеда Дакаева, признав его виновным в передаче денег для террористов в Сирии.

По версии следствия, 33-летний уроженец Урус-Мартана Магомед Дакаев обвинялся в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК России), наказание по которой предусматривает от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

"Установлено, что в начале июня 2014 года подсудимый, находясь в Чеченской Республике, передал односельчанину 2000 рублей для перевода их общему знакомому, находящемуся на территории Сирийской Арабской Республики в незаконном вооруженном формировании. В этом же году подсудимый предоставил 7000 рублей иным лицам для их выезда на территорию САР для участия в [незаконном вооруженном формировании]", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

В суде Дакаев признал вину частично. Он был признан виновным и приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнили в пресс-службе. Комментариями Магомеда Дакаева и его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа стало известно, что жителя Чечни Мохамадхана Абдулвахабова суд приговорил к шести годам колонии, признав его виновным в передаче денег знакомому для поездки в Сирию.

Материалы о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Прокуратура Чечни потребовала допросить родственников предполагаемых боевиков", "Житель Чечни обвинен в пособничестве сирийским боевикам", "Силовики рапортовали о попытке убитого в Грозном смертника выехать в Сирию".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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