Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

03 августа 2021, 12:19

Житель Чечни осужден за содействие терроризму

Суд приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова, признав его виновным в передаче денег знакомому для поездки в Сирию.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что в мае 2014 года уроженец хутора Романов Ростовской области Мохьамадхан Абдулвахабов, проживавший в Чечне, находился в селе Чечен-Аул Аргунского городского округа и, желая помочь своему знакомому, предоставил по его просьбе 1500 рублей, а также собранные у других людей 8500 рублей для выезда в Сирию и участия в запрещенном вооруженном формировании, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

30-летний Абдулвахабов был обвинен в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ). "Абдулвахабов был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - рассказал сотрудник пресс-службы, добавив, что подсудимый вину не признал.

Часть 1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Комментариями Мохьамадхана Абдулвахабова и его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

Уголовное дело в отношении Мохьамадхана Абдулвахабова поступило в суд 18 февраля, состоялось семь заседаний, приговор вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор уроженцу Чечни за содействие терроризму", "Два жителя Чечни осуждены за перевод денег для поездки в Сирию", "Житель Дагестана заподозрен в финансировании терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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