16 октября 2021, 01:46

Уроженцы Чечни заподозрены в попытке самосуда над полицейским после ДТП в Югре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выходцы из Чечни подозреваются в том, что попытались устроить самосуд над сотрудником полиции, который на личном автомобиле в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулся с машиной их соотечественника, сообщили следователи. 

Авария произошла 14 октября около 20.00 мск на перекрестке в городе Пыть-Ях, одним из участников которой стал сотрудник полиции на личном автомобиле.

"После столкновения несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на своем сайте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ), говорится в сообщении.

Видео инцидента с полицейским в Пыть-Ях опубликовал сегодня Telegram-канал Baza. На нем видно, как группа людей окружила автомобиль ДПС с полицейским внутри. Многие ведут себя агрессивно, пытаются попасть в салон, дергают за двери, а из толпы слышатся крики: "Он не поедет никуда". Возле машины стоит силовик в форме. "На этом видео – попытка самосуда над полицейским в ХМАО. Группа поддержки уроженца Чечни требует от полицейских выдать им инспектора МВД для того, чтобы они могли лично разобраться во всех обстоятельствах аварии", - говорится в аннотации к видео. 

В сообщении также указывается, что авария произошла по вине силовика, уроженца Украины, который на своем автомобиле столкнулся с «Лада Гранта», который принадлежит уроженцу Чечни. 

При аварии старший лейтенант полиции получил перлом ноги, он госпитализирован. "Его состояние удовлетворительное, жизнь вне опасности", - привел сообщение источника News.ru. Травмы получил также второй участник ДТП, но госпитализация не понадобилась, сказал источник.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября трое жителей Дагестана были задержаны по подозрению в жестоком избиении пассажира метро Романа Ковалева в Москве. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, дагестанцы арестованы. Первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, 7 октября следствие решило квалифицировать его как покушение на убийство. Также Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали - прим. "Кавказского узла") Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову предъявлено обвинение  в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Защита Гасана Залибекова попросила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Пострадавший Роман Ковалев рассказал, что зрение к нему постепенно возвращается.

Примечание:

"Отменен бой-реванш Мирзаева с Макашвили", "Fight Nights заявила об отсутствии угрозы жизни Расула Мирзаева", "Расул Мирзаев прооперирован после драки со стрельбой".

Автор: "Кавказский узел"

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