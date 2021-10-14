Европейский суд по правам человека. Фото: CherryX per Wikimedia Commons

14 октября 2021, 20:26

ЕСПЧ назначил компенсацию правозащитной организации в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить 24900 евро Ресурсному центру демократии и прав человека, а также его главе Асабали Мустафаеву за необоснованную блокировку банковских счетов и запрет на выезд из страны.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские правоохранители в 2014 году заблокировали счета Ресурсного центра демократии и права человека Сумгаита и главы этой неправительственной организации, адвоката Асабали Мустафаева. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и должностном подлоге, возбужденном против НПО. Мустафаеву также запретили выезжать за рубеж. Снятия этого запрета он добился лишь в 2019 году.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Счета Мустафаева и Ресурсного центра заблокированы почти семь лет

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сегодня решение о взыскании с властей Азербайджана компенсации по жалобам Ресурсного центра демократии и прав человека и Асабали Мустафаева. Жалобы касалась блокирования банковских счетов и запрета на выезд из страны для Мустафаева.

Суд постановил, что Азербайджан должен был выплатить 8000 евро Ресурсному центру и 15 000 евро лично Мустафаеву в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб, а также 1900 евро на возмещение судебных затрат, сообщается в публикации на сайте суда.

Банковские счета остаются заблокированными, указал корреспонденту "Кавказского узла" Асабали Мустафаев. "Из-за этого и реакционных изменений в законодательстве, принятых еще в 2013-2015 годах, Ресурсный центр в Сумгаите остается парализованным. Мои личные счета также заблокированы. Более того, из личных средств я погасил необоснованную налоговую задолженность (9 тысяч манатов или 5,5 тысячи долларов), поскольку в противном случае оставался бы в силе не только запрет на выезд из страны, но и грозило наложение ареста на имущество. Эта сумма учтена в сумме компенсации. Как только решение вступит в силу, мы будем добиваться разблокирования счетов", – сказал Мустафаев.

В 2013 году парламент Азербайджана внес поправки, согласно которым незарегистрированные Минюстом НПО фактически потеряли возможность пользоваться грантами. Теперь законодательство обязывает НПО каждые 90 дней сообщать в госорганы об изменениях в своих реестровых списках, введены новые правила проверок деятельности НПО и установлены новые виды нарушений, за которые полагаются крупные штрафы для НПО и их руководителей. В 2014 году президент страны Ильхам Алиев, несмотря на протесты около 40 неправительственных организаций, принял все внесенные поправки.

Решение должно вступить в силу в течение трех месяцев, если власти на подадут апелляцию в Большую палату, отметил он.

Запрет на выезд из страны снят, но силовики, по словам Мустафаева, всегда подвергают его тщательной проверке в аэропорту. "Меня каждый раз в аэропорту при отбытии и прибытии тщательно проверяют, уводят в отдельную комнату, там расспрашивают, осматривают вещи. Формально такое право у силовиков есть, но оно может использоваться в целях борьбы с терроризмом", – указал Мустафаев.

Он считает, что ограничения прав были связаны с его правозащитной и адвокатской деятельностью. "Мы защищали права многих активистов, правозащитников, критиков власти. Я делал это как правозащитник и адвокат. На момент введения ограничения я более 100 дел выиграл в ЕСПЧ против правительства Азербайджана. Чтобы удержать меня от этой работы, вот таким путем оказывалось давление. Меня даже на один год отстраняли от адвокатуры. Но сейчас я продолжаю работу, и число выигранных мной дел в ЕСПЧ достигло уже 204", – отметил Мустафаев.

Решение по делу Мустафаева стало уникальным для Азербайджана

Юрист Халид Агалиев, который занимается мониторингом решений ЕСПЧ, отметил уникальность нынешнего решения ЕСПЧ. "В 2014-2015 годах были заведены уголовные дела против более, чем 20 НПО. Руководители некоторых из них – известные правозащитники Интигам Алиев, Расул Джафаров, Лейла Юнус, Анар Мамедли –  были арестованы и осуждены. Они давно уже осуждены, и нарушение их прав было признано ЕСПЧ. Однако впервые ЕСПЧ признает нарушение прав самого НПО и его руководителя, который не был арестован. Более того, впервые ЕСПЧ применяет статью 18 по делу из Азербайджана, не касающемуся лишения свободы, то есть усматривает политические мотивы в преследовании НПО и ее руководителя", – пояснил Агалиев.

На банковском счету Ресурсного центра было заблокирован 11993 доллара, полученные в качестве гранта от Фонда поддержки демократии США. На личном счету Мустафаева были заморожены 850 евро, поступившие от ЕСПЧ в качестве оплаты за адвокатские услуги заявителям. Счета Мустафаева были заблокированы, несмотря на то, что он ни как глава организации, ни как частное лицо обвиняемым по делу не проходил, указано в тексте решения ЕСПЧ.

Заявители сочли, что ограничения против них имели "политическое содержание, поскольку были введены в рамках кампании уголовного преследования, развернутой властями против правозащитников и НПО с целью парализовать их деятельность в стране".

ЕСПЧ усмотрел в деле нарушение статьи 1 протокола №1 ("Защита собственности") Европейской конвенции прав и свобод человека. Суд пришел к выводу, что в национальном законодательстве не было оснований для замораживания банковского счета. Так, заявителям не было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Мустафаев был допрошен только в качестве свидетеля.

Страсбургский суд также счел нарушенной 13-ю статью конвенции ("Право на эффективное средство юридической защиты"), поскольку власти Азербайджана не представили заявителям судебные постановления об ограничении их прав. Кроме того, ЕСПЧ признал нарушение в отношении Мустафаева статьи 2 Протокола №4 ("Свобода передвижения"). Суд также счел, что ограничения в отношении заявителей имели "скрытые цели, а именно наказание за их работу в области защиты прав человека".

ЕСПЧ рассмотрел ситуацию заявителей на фоне уже вынесенных решений о произвольных арестах и задержаниях критиков правительства, активистов и правозащитников в Азербайджане. В связи с этим ЕСПЧ признал нарушение статьи 18 ("Пределы использования ограничений в отношении прав") Европейской конвенции прав и свобод человека.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Активист партии "Мусават" арестован в Азербайджане", "Ниямеддин Ахмедов прекратил голодовку в изоляторе", "Завершено следствие по делу азербайджанского оппозиционера Гумбатова".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 октября 2021, 06:29

15 октября 2021, 05:30

  • Ученые указали на опасность ассимиляции малых народов Дагестана

    Под угрозой ассимиляции находятся практически все малые народы Дагестана, не имеющие своей письменности, заявила профессор Узлипат Гасанова. Чиновники иногда принуждают представителей малых народностей к ассимиляции с более крупными, но во время досрочно прошедшей в Цунтинском районе Всероссийской переписи населения почти все местные жители указали свою национальность - дидойцы или цезы, а не аварцы, отметил профессор Маджид Халилов.

15 октября 2021, 05:07

15 октября 2021, 04:06

15 октября 2021, 03:09

  • Фестиваль "Кавказ обетованный" привлек внимание к культуре горских евреев

    Мероприятия фестиваля "Кавказ обетованный" в Дербенте раскрыли горско-еврейскую культуру в контексте других культур, с которыми она переплетается, сообщил советник президента Российского еврейского конгресса по культуре Анатолий Голубовский. Старожилы знают и помнят о вкладе еврейской общины в культуру города, а новым жителям Дербента будет важно узнать об этом, считает глава местной еврейской общины Роберт Илишаев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи