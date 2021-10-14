ЕСПЧ назначил компенсацию правозащитной организации в Азербайджане

14 октября 2021, 20:26

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Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить 24900 евро Ресурсному центру демократии и прав человека, а также его главе Асабали Мустафаеву за необоснованную блокировку банковских счетов и запрет на выезд из страны.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские правоохранители в 2014 году заблокировали счета Ресурсного центра демократии и права человека Сумгаита и главы этой неправительственной организации, адвоката Асабали Мустафаева. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и должностном подлоге, возбужденном против НПО. Мустафаеву также запретили выезжать за рубеж. Снятия этого запрета он добился лишь в 2019 году.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Счета Мустафаева и Ресурсного центра заблокированы почти семь лет

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сегодня решение о взыскании с властей Азербайджана компенсации по жалобам Ресурсного центра демократии и прав человека и Асабали Мустафаева. Жалобы касалась блокирования банковских счетов и запрета на выезд из страны для Мустафаева.

Суд постановил, что Азербайджан должен был выплатить 8000 евро Ресурсному центру и 15 000 евро лично Мустафаеву в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб, а также 1900 евро на возмещение судебных затрат, сообщается в публикации на сайте суда.

Банковские счета остаются заблокированными, указал корреспонденту "Кавказского узла" Асабали Мустафаев. "Из-за этого и реакционных изменений в законодательстве, принятых еще в 2013-2015 годах, Ресурсный центр в Сумгаите остается парализованным. Мои личные счета также заблокированы. Более того, из личных средств я погасил необоснованную налоговую задолженность (9 тысяч манатов или 5,5 тысячи долларов), поскольку в противном случае оставался бы в силе не только запрет на выезд из страны, но и грозило наложение ареста на имущество. Эта сумма учтена в сумме компенсации. Как только решение вступит в силу, мы будем добиваться разблокирования счетов", – сказал Мустафаев.

В 2013 году парламент Азербайджана внес поправки, согласно которым незарегистрированные Минюстом НПО фактически потеряли возможность пользоваться грантами. Теперь законодательство обязывает НПО каждые 90 дней сообщать в госорганы об изменениях в своих реестровых списках, введены новые правила проверок деятельности НПО и установлены новые виды нарушений, за которые полагаются крупные штрафы для НПО и их руководителей. В 2014 году президент страны Ильхам Алиев, несмотря на протесты около 40 неправительственных организаций, принял все внесенные поправки.

Решение должно вступить в силу в течение трех месяцев, если власти на подадут апелляцию в Большую палату, отметил он.

Запрет на выезд из страны снят, но силовики, по словам Мустафаева, всегда подвергают его тщательной проверке в аэропорту. "Меня каждый раз в аэропорту при отбытии и прибытии тщательно проверяют, уводят в отдельную комнату, там расспрашивают, осматривают вещи. Формально такое право у силовиков есть, но оно может использоваться в целях борьбы с терроризмом", – указал Мустафаев.

Он считает, что ограничения прав были связаны с его правозащитной и адвокатской деятельностью. "Мы защищали права многих активистов, правозащитников, критиков власти. Я делал это как правозащитник и адвокат. На момент введения ограничения я более 100 дел выиграл в ЕСПЧ против правительства Азербайджана. Чтобы удержать меня от этой работы, вот таким путем оказывалось давление. Меня даже на один год отстраняли от адвокатуры. Но сейчас я продолжаю работу, и число выигранных мной дел в ЕСПЧ достигло уже 204", – отметил Мустафаев.

Решение по делу Мустафаева стало уникальным для Азербайджана

Юрист Халид Агалиев, который занимается мониторингом решений ЕСПЧ, отметил уникальность нынешнего решения ЕСПЧ. "В 2014-2015 годах были заведены уголовные дела против более, чем 20 НПО. Руководители некоторых из них – известные правозащитники Интигам Алиев, Расул Джафаров, Лейла Юнус, Анар Мамедли – были арестованы и осуждены. Они давно уже осуждены, и нарушение их прав было признано ЕСПЧ. Однако впервые ЕСПЧ признает нарушение прав самого НПО и его руководителя, который не был арестован. Более того, впервые ЕСПЧ применяет статью 18 по делу из Азербайджана, не касающемуся лишения свободы, то есть усматривает политические мотивы в преследовании НПО и ее руководителя", – пояснил Агалиев.

На банковском счету Ресурсного центра было заблокирован 11993 доллара, полученные в качестве гранта от Фонда поддержки демократии США. На личном счету Мустафаева были заморожены 850 евро, поступившие от ЕСПЧ в качестве оплаты за адвокатские услуги заявителям. Счета Мустафаева были заблокированы, несмотря на то, что он ни как глава организации, ни как частное лицо обвиняемым по делу не проходил, указано в тексте решения ЕСПЧ.

Заявители сочли, что ограничения против них имели "политическое содержание, поскольку были введены в рамках кампании уголовного преследования, развернутой властями против правозащитников и НПО с целью парализовать их деятельность в стране".

ЕСПЧ усмотрел в деле нарушение статьи 1 протокола №1 ("Защита собственности") Европейской конвенции прав и свобод человека. Суд пришел к выводу, что в национальном законодательстве не было оснований для замораживания банковского счета. Так, заявителям не было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Мустафаев был допрошен только в качестве свидетеля.

Страсбургский суд также счел нарушенной 13-ю статью конвенции ("Право на эффективное средство юридической защиты"), поскольку власти Азербайджана не представили заявителям судебные постановления об ограничении их прав. Кроме того, ЕСПЧ признал нарушение в отношении Мустафаева статьи 2 Протокола №4 ("Свобода передвижения"). Суд также счел, что ограничения в отношении заявителей имели "скрытые цели, а именно наказание за их работу в области защиты прав человека".

ЕСПЧ рассмотрел ситуацию заявителей на фоне уже вынесенных решений о произвольных арестах и задержаниях критиков правительства, активистов и правозащитников в Азербайджане. В связи с этим ЕСПЧ признал нарушение статьи 18 ("Пределы использования ограничений в отношении прав") Европейской конвенции прав и свобод человека.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".