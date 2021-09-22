Средняя школа 5 г.Цхинвал. Фото страница FB https://www.facebook.com/Средняя-школа-5-гЦхинвал-309469475769427/

22 сентября 2021, 13:42

Школа в Южной Осетии закрыта на карантин после вспышки коронавируса

Цхинвальская средняя школа №5 закрылась после подтверждения COVID-19 у 25 учителей и педагогов. Из-за болезни учителей дистанционных занятий нет, школьники учатся дома самостоятельно, указали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в государственном лицее искусств в Цхинвале начало учебного года было отложено до 15 сентября в связи с массовым заболеванием коронавирусом среди учеников и педагогов.

О закрытии на карантин Цхинвальской средней школы №5 сообщила завуч Манана Бежанова. "С каждым днем заболевших педагогов и детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 становилось все больше. Карантин будет длиться до 30 сентября, решение о прекращении или продлении карантина будет зависеть от ситуации с коронавирусом в нашей школе в дальнейшем", - сказала Бежанова.

На сегодня коронавирус подтвержден примерно у 15 педагогов и 10 учащихся школы. До закрытия учебного заведения там отправили на карантин четыре класса, передало сегодня государственное информагентство "Рес".

За выходные, 18-19 сентября, на карантин был закрыт детский сад в Цхинвале, выросло и число отправленных на карантин школьных классов, сообщила заведующая отделом образования столичной администрации Ольга Сиукаева. Однако вопрос о переводе всех школ на дистанционное обучение пока не стоит, указала она. "Когда у нас заболевшие учителя, замена в дистанционном варианте ничего не решает. Детям дается задание, и они учатся в режиме самоподготовки. Все контролируется", - процитировал сегодня Сиукаеву "Sputnik Южная Осетия".

Сиукаева отметила, что каждое утро медработники, которые прикреплены к школам, отчитываются перед комитетом по надзору о количестве учащихся. Если есть хотя бы один человек с подтвержденным тестом на COVID-19, есть основания закрыть класс на карантин, говорится в публикации.

За сутки в Южной Осетии выявили 59 новых больных коронавирусом, при этом 21 человек выздоровел. Под медицинским наблюдением остаются 853 человека, со ссылкой на главу Югосетпотребнадзора Марину Кочиеву сообщается в другой сегодняшней публикации издания. 

В мае в Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". По данным на 12 сентября, прививки сделали 948 человек, из них 750 человек - обоими компонентами вакцины.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузинские оппозиционеры провели акцию в поддержку уличных торговцев", "144 азербайджанца вернулись на родину из дагестанского лагеря", "Участники дискуссии в Ереване поспорили об антиковидных нововведениях Минздрава".

Автор: "Кавказский узел"

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