Коммунальщики не смогли справиться с подтоплением жилого дома в Красном Сулине

19 июля 2021, 00:10

За месяц коммунальные службы и местные власти не смогли решить проблему с подтоплением подвала жилого дома в Красном Сулине, воды стало больше, в подвале появились комары, рассказали местные жители. Воду из подвала откачивают, однако меньше ее не становится, заявил представитель управляющей компании.

Как писал "Кавказский узел", жильцы дома 10 по улице Первомайская в Красном Сулине 19 июня провели сход, на котором пожаловались, что кладовые в подвале дома затоплены уже месяц, грибок дошел до третьего этажа, а обращения в мэрию и в управляющую компанию не дали результата, заявили жильцы на сходе.

Вечером 18 июля жители дома 10 по улице Первомайская в Красном Сулине провели сход в связи с затоплением подвала.

Ситуация становится только хуже, а реальной помощи нет, отметили участники схода. "За это время мы обратились в прокуратуру, в жилинспекцию и к депутату от "Единой России". Ответа мы еще не получили. Звонили в офис "Единой России" в Красном Сулине, нам ответили: "Не накаляйте обстановку". Вот и вся помощь", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" старшая дома Татьяна Ивановна.

Вода в подвале приводит к сырости в квартирах и подъезде, сообщила она. "Я живу на втором этаже, в квартире начинает появляться запах сырости и набухла входная дверь. А в подъезде стоит сырость и появляется плесень, летают комары. Плюс появились блохи, у меня все ноги покусаны", – пожаловалась Татьяна Ивановна.

По ее словам, так подвал никогда не затапливало. "Вы знаете, я до сих пор уверена, что где-то прорвало трубу. Нам говорят, что это из-за дождей, которые были больше двух месяцев назад, поднялись грунтовые воды, но раньше никогда подвал после дождей не затапливало. Я тут живу с 1973 года, и такого не было. Да, управляющая компания откачивает, но слабо, за месяц воды стало больше", – подчеркнула старшая дома.

Комары стали проблемой для жителей дома, рассказала участница схода Любовь. "Я живу на третьем этаже, сырости пока нет, но если так еще месяц простоит, то, думаю, сырость появится. У соседей со второго этажа даже обои от стен отошли. Грибок пошел по стенам, ну, а комары нас всех одолевают. Их еще нигде нет, только у нас, так как тут для них благоприятная среда, в подвале их миллионы, наверное", – отметила она.

Из-за затопления подвала Любовь осталась без припасов на зиму. "У меня в подвале много чего было, так как всего в квартире хранить не будешь, я туда относила. Елка, печка, обогреватель, еще разная домашняя утварь, и вот все это, конечно, пришло в негодность, все затопило, теперь только выкидывать. Люди сейчас консервируют помидоры, огурцы, а я не могу, так как все банки у меня, да и у многих, хранятся в подвале, куда сейчас пройти невозможно. Это для меня огромный удар. Я всегда консервировала и потом зимой ела. Для этого у меня были подготовлены банки, я на свою пенсию не имею возможность сейчас купить новые, поэтому зима меня ждет трудная, вот, казалось бы, затоплен подвал, но как это все портит нашу жизнь", – посетовала она.

Из-за воды в подвале дом разрушается, подчеркнула Любовь. "Нам, жителям, неважно, из-за чего (затопило подвал), то ли грунтовые воды, то ли трубу прорвало, нам важно, чтобы это устранили, а для этого нужно просто взять и откачать всю воду, а потом искать причину", – отметила она.

С ней согласилась Елена Кузнецова, которая живет на третьем этаже. Она тоже пожаловалась на комаров и на сырость в подъезде, а так же на то, что начали появляться блохи. "Все, что хранилось в подвале, теперь придется выкидывать. Вот вообще без разницы, что там – (грунтовые) воды, или труба рванула. Два месяца проблеме, а ее решить не могут, вот это бесит. Неужели для начала нельзя взять и откачать всю воду, а потом уже искать причину?" – спросила она.

В конце схода жители приняли решение обратиться с коллективной жалобой к президенту России.

Корреспондент "Кавказского узла" спустился в подвал. Дверь в подвал была открыта, как только включили свет, тысячи комаров взлетели со стен и потолка. В подвале действительно воды стало больше, чем было 19 июня. На полу лежали шланги, а на столе стояла помпа, с помощью которой откачивают воду, однако оборудование не работало, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Воду из подвала откачивают, сообщил директор управляющей компании "ЖКС 1" Михаил Литвинов. "Мы качаем воду, но ее не становится меньше, на мой взгляд, это грунтовые воды после обильных осадков, которые не так давно были", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службу государственного унитарного предприятия Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения" (ГУП РО "УРСВ") корреспонденту "Кавказского узла" дозвониться не удалось.

В июне ГУП РО "УРСВ" прислало "Кавказскому узлу" разъяснение, в котором утверждается, что подтопление подвальных помещений жилого дома по улице Первомайской не связано с системой водоснабжения. "В диспетчерской службе филиала "Красносулинский" ГУП РО "УРСВ" за 2020 и 2021 годы заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения в доме номер 10 по улице Первомайской зарегистрировано не было. На 21 июня 2021 года порывы на водопроводной сети по указанной локации отсутствуют. Среди возможных причин подтопления – скопление большого объема грунтовых и ливневых вод после недавно выпавших обильных осадков. (...) Протоколы лабораторных испытаний от 7 и 21 июня 2021 года свидетельствует о том, что представленная для лабораторных исследований проба воды, взятая с места подтопления, не соответствует по химическому составу воде в системе централизованного водоснабжения города Красный Сулин", – говорится в письме предприятия.

В последнее время в Красном Сулине выкачивали воду из подвалов кинотеатра и здания полиции, расположенных в центре города в низине, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов отметил, что в домах, расположенных рядом с домом 10 по улице Первомайская, воды нет, только в этом доме затопило подвал. По его словам, администрация выработала план, как ликвидировать проблему. Подробностей глава Красного Сулина в выходной день предоставить не смог, так как, по его словам, все документы находятся в администрации.