Регоператор объяснился после жалоб нальчан на переполненные свалки

18 июля 2021, 07:50

Информация о несвоевременном вывозе отходов в Нальчике не соответствует действительности, а свалки мусора возле баков образуются из-за нехватки контейнеров, заявила "Экологистика", пообещав при этом расставить дополнительно в городе 200 баков.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля жители Нальчика в соцсети Instagram пожаловались, что свалки в городе не очищаются с пятницы, 9 июля, в результате чего мусорные баки оказались переполнены. Также они призвали местные власти отреагировать на проблему.

Информация о том, что в Нальчике по адресу: улица Балкарская, 19 "мусор не вывозят с пятницы", не соответствует действительности, заявил 18 июля на своей странице в Instagram регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экологистика". "13 июля 2021 года по улице Балкарская в городе Нальчик был вывезен весь мусор, то есть не только твердые коммунальные отходы, но и крупногабаритный мусор, а также ветки, пластик и так далее (на фото результат работы)", – сказано в публикации.

К записи прикреплена фотография, на которой показаны частично заполненные мусорные баки, пространство вокруг них очищено от мусора. "Экипажи работают каждый день. Приняв во внимание проблему свалок на контейнерных площадках, с 12 июля 2021 года ООО "Экологистика" вывозит весь мусор, все свалки, а не только ТКО", – подчеркнул регоператор.

16 июля в публикации "Кавказского узла" было приведено описание записи, размещенной 14 июля на странице Instagram-паблика patriot_nalchik. "Балкарская, 19, мусор не вывозят с пятницы, пластик вообще забыли, когда вывозили", – было сказано в описании публикации. Также к записи были прикреплена фотография, на которой были показаны переполненные мусорные контейнеры, а пространство вокруг них было завалено отходами.

"Экологистика" объяснила, что в обязанности компании не входит содержание контейнерных площадок. "Несмотря на то, что установка контейнеров и содержание контейнерных площадок не входит в обязанности компании, 15 июля 2021 года "Экологистика", учитывая проблему с нехваткой контейнеров на площадках, закупила 200 контейнеров и собирается расставить их по городу Нальчик", – сообщил регоператор.

В Кабардино-Балкарии тариф за вывоз мусор один из самых низких, указано также в публикации. "Отсутствие культуры, нечистоплотность населения и порождают свалки. На фотографиях вы можете заметить, что баки не переполнены, в них есть место, однако многие считают, что для мусора приконтейнерная площадка подходит больше. Подобные действия несознательных граждан сильно усложняют работу экипажей, что заставляет их задерживаться на одной точке до 40 минут и больше. Вываливать мусор на площадку – и есть создавать свалку", – заявил регоператор.

Пользователи соцсети сообщили о переполненных свалках в Нальчике

К 07.50 мск 18 июля публикация на странице ООО "Экологистика" в Instagram, на которую подписаны 8045 пользователей, набрала 63 отметки "нравится" и 30 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась заявлением компании.

"Искож весь завален, в смысле, фэйк? Может, фото не соответствует, но в реальности так и есть! Антисанитария полная, в такую жару этот запах на весь район! Примите меры, а не оправдывайтесь", – потребовала _marina_marina_a.

"Приняли к сведению, передали информацию подрядной организации", – ответил на это регоператор.

"Я точно так же выложила и пожаловалась на антисанитарное состояние нашего двора в Тереке по Бесланеева, 1. "Экологистика" ответила, что жалоба принята и устраняется, а через некоторое время пишет мне женщина, которая обслуживает наш двор, и обзывает меня оскорбительными словами из-за того, что я пожаловалась в "Экологистику", – рассказала, в частности, arhideya_deya.

"Вчера шла через двор по Кирова напротив "Нальчик сладость", это кошмар, что там творится. Горы мусора выше, чем на данных фото. По Идарова, 133, на четыре многоквартирных дома всего два контейнера, и тоже свалка стала образовываться", – указала vaninaolja.

"А что, действовать сообща? Уже две недели не вывозится мусор... на наши обращения с вашей стороны идёт игнор", – завила lahkubekova.

"Непродолжительное время у нас были технические проблемы, однако экипажи снова продолжают работать и ездить по всем рейсам. С 9 июля 2021 года мусор вывозится весь и до 12.00 дня", – ответил ей регоператор.

"У вас всегда проблемы", – указал пользователь fatimakh3631.

Прочие комментаторы также пожаловались на переполненные контейнеры, сообщив при этом ряд адресов, в том числе упомянув улицы Мусова, Эльбердова, районы школы №4 и ТЦ "Галерея".

Напомним, что жители Нальчика неоднократно жаловались на проблемы с мусором в городе. Так в апреле нальчане возмутились стихийной свалкой напротив детского сада по улице Тарчокова. 9 июня они сообщили, что в Нальчике растет число стихийных свалок из-за того, что жители окрестных сел привозят на мусорки города бытовые отходы, и оператор по вывозу мусора не успевает очищать контейнеры.