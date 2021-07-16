Жители Нальчика пожаловались на переполненные свалки

16 июля 2021, 06:24

Около недели оператор по вывозу мусора не очищает контейнеры от бытовых отходов, из-за чего в Нальчике оказались переполнены свалки, а местные власти не предпринимают мер, пожаловались пользователи соцсети.

14 июля на странице Instagram-паблика patriot_nalchik была опубликована запись о переполненной свалке в Нальчике. "Балкарская, 19, мусор не вывозят с пятницы, пластик вообще забыли, когда вывозили", – сказано в описании публикации.

К записи также прикреплены фотографии, на которых изображены переполненные отходами мусорные контейнеры. Рядом с баками на земле лежат пакеты с мусором.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 04.55 мск 16 июля эта публикация на странице Instagram-паблика patriot_nalchik, на который подписаны около 199 тысяч пользователей, набрала 187 отметок "нравится" и 19 комментариев. Часть их авторов сообщила, что проблема с вывозом мусора наблюдается и на других улицах Нальчика.

"Эта проблема всего города. Эта служба [по вывозу мусора] не работает, но почему нет реакции администрации города, кто несёт ответственность? Центр города весь такой", – написал пользователь ledy_style_07.

"Весь город утопает, можете даже улицы не писать какие. Потому что повсеместно это творится... Надо всем коллективно в суд на них подать", – предложил пользователь patriotkbr07.

"По всему городу горы мусора", – заявил пользователь lidusia001.

"Эта проблема мучает всех жителей и нашего поселка! Мусор вовремя не вывозится. Коровы, собаки растаскивают все пакеты. Что творится и почему никто из администрации не занимается урегулированием этого вопроса?" – задалась вопросом kurdanovabablina.

"[Улица] Калмыкова тоже утопает в мусоре. От начала и до конца улицы одни пакеты. Ужас", – возмутился пользователь lifatia6.

"Захарова, 81, тоже не вывозят с пятницы", – указала larisakorneeva266.

"На Убыхской, 3, стоит всего один контейнер на целый район. Подойти невозможно. Стаи собак всю ночь устраивают разборки. Никому дела до этого района нет", – пожаловалась aleksandra.zhelokova.

"Московская улица, тоже самое, мусор неделями не вывозят", – заявил petialavrentev.

Другая часть пользователей раскритиковала оператора по вывозу мусора. "Только люди научились пластик отдельно собирать, его перестали вывозить. В Нальчике проблема с мусором с каждым днем всё острее. Интересно, чем это закончится в курортном городе?" – спросил пользователь urceva_07.

"К главному зданию "Экологистики" возите мусор, тогда начнут работать", – предположил cherniavi.

"Не вывозит потому, что зарплату не дают уже три месяца люди не хотят бесплатно работать", – написал пользователь с ником 021992410m.

"Где мусорные баки должны стоять, построили гаражи. Этот вопрос почему не поднимают?" – возмутился пользователь boss150618.

"Бардак с контейнерами и вывозом мусора", – отметил пользователь 8710ta.mara.

К 06.20 мск в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook нет публикаций о проблеме с вывозом мусора в Нальчике. К этому времени также нет информации о переполненных свалках на сайте администрации Нальчика.

"Кавказский узел" ранее также писал, что нальчане систематически жалуются на проблемы с мусором в городе. Так в апреле жители города возмутились стихийной свалкой напротив детского сада по улице Тарчокова. 9 июня они сообщили, что в Нальчике растет число стихийных свалок из-за того, что жители окрестных сел привозят на мусорки города бытовые отходы, и оператор по вывозу мусора не успевает очищать контейнеры.