Сельчане в Ингушетии пожаловались на проблемы с водоснабжением

30 июня 2021, 09:26

Жители сел Малгобекского района Ингушетии пожаловались на перебои с водоснабжением, после чего власти решили организовать им подвоз воды, сообщила администрация района, объяснив проблему аномальной жарой и изношенностью водопровода.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Малгобекского района 13 апреля пожаловались на регулярные отключения водоснабжения. "Ингушрегионводоканал" пояснил это ремонтом водопроводных сетей.

В январе на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии было выделено 104 млн рублей. Деньги были направлены на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

В селах Малгобекского района возникла острая нехватка воды. От местных жителей поступает высокое число обращений по этой теме, а жители некоторых населенных пунктов Малгобекского района жалуются на полное отсутствие водоснабжения, сообщила 29 июня на своем сайте местная администрация. "Администрациями сельских поселений будет обеспечен подвоз питьевой воды для населения. Решение это временное, тем не менее, это облегчит жизнь сельчанам, которые вовсе остаются без воды", – сообщила администрация.

Вечером 29 июня глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзие провел совещание с главами местных сел. На собрании также обсуждалась и проблема с подачей воды, сообщили районные власти на своем сайте в другой публикации. "Особенно остро вопрос состоит в сельских поселениях Сагопши, Пседах, Инарки и Южное. Основная проблема связана с ветхостью водопроводных сетей, что не позволяет обеспечить необходимое давление", – сказано в информации.

Также 15 июня администрация Малгобекского района на своем сайте пояснила, что проблема с отсутствием водоснабжения возникла из-за аномально жаркой погоды. "В ближайшее время ГУП "Ингушрегионводоканал" запустит дополнительные насосы на водозаборе, что позволит увеличить поставки воды населению", – отчитались районные власти.

На 09.25 мск 30 июня на сайте администрации Малгобекского района нет информации о начале подвоза воды, также отсутствует информация о вводе дополнительных насосов на водозаборе.

Публикация о проблеме с водоснабжением в Малгобекском районе была размещена вечером 29 июня на странице Instagram-паблика news_ingushetii, на который подписаны около 198 тысяч пользователей. К 09.25 мск 30 июня эта запись набрала 73 отметки "нравится" и 14 комментариев. Большинство их авторов возмутились нерешенной проблемой с водоснабжением в районе.

"Это проблема всегда будет", – считает bagaudinovnaaa. "Вечная проблема", – подчеркнул пользователь m_0666h. "Жители села Малгобекского района всю жизнь мучились с этой проблемой", – высказала схожее мнение madi_dzhunadievna. "Вот живём в благодатном крае, а условий никаких", – возмутилась za.rema437.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Малгобеке (административный центр Малгобекского района) ожидается слабый дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составит 2 метра в секунду. В ночь на 1 июля также прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.