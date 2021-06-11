Суд в Волгограде утвердил штраф стороннику Навального

11 июня 2021, 01:58

Волгоградский областной суд отказался удовлетворить жалобу активиста Тимофея Андронова, который просил отменить ему штраф в 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля.

Как писал "Кавказский узел", Тимофей Андронов был задержан на акции протеста 21 апреля. В отношении него было составлено два протокола – по части 5 статьи 20.2 КоАП России (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения. - Прим. "Кавказского узла") и части 8 статьи 20.2 КоАП России(повторное совершение административного правонарушения - Прим. "Кавказского узла").

21 апреля на акции в Волгограде активисты потребовали допустить к оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в колонии, приглашенного врача и передать лекарства. Они также сказали, что хотят выразить свою поддержку оппозиционеру, несмотря на опасения быть задержанными силовиками. Силовики и люди в штатском задержали не менее 10 человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Волгограде.

Волгоградский областной суд оставил 10 июня в силе решение суда о штрафе Андронову за участие в акции, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Тимофей Андронов.

"22 апреля был суд первой инстанции, я на нем не присутствовал, мне присудили штраф 20 тысяч... Суд аргументировал такой штраф тем, меня задержали не впервые, хотя это первый суд в моей жизни. Мне хотели вменить и часть 8 статьи 20.2 20.2 КоАП РФ, но вменили в итоге только часть 5 за участие в несанкционированном мероприятии», - пояснил он.

По словам Андронова, 10 июня в суде в качестве свидетеля выступила его мать. "Я стоял на площади, с кем-то разговаривал, меня подняли в воздух люди в штатском, в итоге порвали мне всю куртку. Это было на глазах у мамы, у нее был шок в первые секунды. Несли меня то головой вверх, то головой вниз. Ключи от дома у меня выпали из кармана, но я даже смог их вернуть. Потом на видеороликах было видно, как девушка отдала мои ключи полицейским. Меня запихали в машину патрульно-постовой службы. Мама подбежала к машине, ее не подпускали сотрудники полиции. Двое других полицейских сидели в машине. У них не получалось запихать (в машину) мои ноги. Это происходило минуты две, после чего меня начали душить... Тут моя мама закричала. Секунд 10 меня душили и перестали", - рассказал активист.

По его словам, затем его отвезли в отдел полиции. "Я попросил пригласить адвоката, позвонить - мне отказали. Я просидел в полиции почти три часа. Там меня сфотографировали. Но сначала несколько минут таскали по полу, руки заламывали, потому что я не давался. Вещи мне вернули после составления двух протоколов по части 5 статьи 20.2 КоАП России и по части 8 статьи 20.2 КоАП России", - сказал Андронов.

Он также рассказал, что на него заведено еще одно дело по части 5 статьи 20.2 КоАП России за участие в акции 31 января, его рассмотрение назначено на 15 июня.

23 и 31 января по всей России, в том числе и в Волгоградской области, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России.

"Мама - мой главный свидетель, она стояла рядом и все видела. В суд вызвали двух сотрудников полиции как свидетелей, мне отказали в ходатайстве вызвать прокурора. Я сказал в суде, что есть 31 статья Конституции (граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование), и она стоит выше всех федеральных законов, которые говорят о том что нужно согласовывать акции. Не нужно их согласовывать. Люди пришли, постояли и ушли... Мы не мешали движению на проезжей части и проходить людям. Соблюдали все нормы по поводу пандемии – были в масках. Полиция требовала, чтобы мы разошлись, но это незаконное требование. А суд вменяет мне невыполнение законных требований сотрудников полиции", - рассказал активист.

По словам Андронова, он указал в суде, что его задерживали с применением грубой силы. "Я спрашивал сотрудника полиции, видел ли он, что ко мне применялась грубая сила... На все мои вопросы он отвечал: «Я не могу ответить на этот вопрос». Мама в суде разнервничалась, когда давала показания – ей тяжело все вспоминать. Мама сказала, что была в шоке от ситуации, когда меня душили, закричала", - рассказал он.

Андронов пояснил, что он и его мать являются сторонниками Навального. «21 апреля мы просто пришли на митинг – для того, что Навального выпустили», - сказал он.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе пять — на юге России. К апрелю 2021 года на юге России осталось лишь три штаба оппозиционера — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, но 11 апреля открылся штаб Навального в Махачкале. 26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Сторонники Навального в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде полностью прекратили деятельность, не дожидаясь решения суда о признании штабов оппозиционера экстремистскими организациями. Мосгорсуд 9 июня признал экстремистскими организациями штабы Алексея Навального.

Мать Андронова Марина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 21 апреля была с сыном на площади Павших Борцов. "Примерно в 19.30 мск люди в гражданской форме, не представившись, потащили моего сына во внедорожник" - сказала она.

По ее словам, перед этим сын общественный порядок не нарушал, никому вреда не причинял, даже, наоборот, раздавал памятки с инструкциями о том, как себя вести при задержании, чтобы всё было законно. Тащили так, что порвали куртку в нескольких местах и оторвали молнию. В автомобиле его схватили... Пока засовывали в машину, вокруг собрались люди с камерами, меня к Тимофею не пустил сотрудник полиции. В машине его начали душить, о чём он попытался сказать. Я закричала, что есть сил, после чего душить его перестали, дверь автомобиля закрылась и он уехал», - сказала Марина.

По словам Андронова, апелляционную жалобу ему составило ОВД-инфо. «Обжалуемое постановление незаконно, так как принято с нарушением норм материального и процессуального права, а назначенное наказание чрезмерно», указано в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Сотрудниками полиции, производившими задержание, не было приведено ни одной причины, почему составление протокола на месте задержания было невозможно. Более того, в отделе полиции не соблюдались санитарные нормы: отсутствовали антисептики, сотрудники полиции не носили маски и не предпринимали никаких мер к тому, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции… Во время задержания в отделе полиции в связи с данным делом, сотрудники полиции сфотографировали лицо, привлекаемое к административной ответственности в данном деле, не разъяснив право отказаться от данной процедуры", - говорится в жалобе.

Фотографирование задержанных, согласно статье 13 пункту 19 ФЗ "О полиции", а также проведение дактилоскопии, согласно пункту "ж" статьи 9 федерального закона № 128 «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», допускается "если в течение установленного срока задержания достоверно установить личность не представилось возможным", отмечено в документе. "В данном случае личность лица, привлекаемого к административной ответственности, была установлена сотрудниками полиции, данные занесены в протокол об административном правонарушении. Следовательно, законные основания для осуществления вышеуказанных процедур сотрудниками полиции отсутствовали", - указано в желобе.

«Очевидно, что разгон спорной публичной акции был связан не с желанием властей защитить граждан от распространения коронавирусной инфекции, а с желанием наказать участников данной акции за их политическую позицию». «Доказательством данного факта является дискриминационный характер ограничений на проведение массовых мероприятий», - отмечается в жалобе.

Тимофей Андронов сообщил, что готовит обращение в Европейский суд по правам человека.