Владикавказец приговорен к 15 годам колонии по делу о подготовке теракта

Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Владикавказа Георгия Алексанянца виновным в подготовке взрыва и участии в деятельности "ИГ"*, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня 2020 года ФСБ отчиталась о задержании боевика "Исламского государства"*, который готовил во Владикавказе взрыв, после чего собирался уехать воевать на Ближний Восток.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Владикавказа Георгия Алексанянца виновным в подготовке теракта и участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Алексанянц приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 30 тысяч рублей, сообщило сегодня РИА "Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Алексанянц вступил в "Исламское государство"* 1 июня 2020 года. Позже он согласился совершить взрыв одного из административных зданий во Владикавказе, после чего планировал уехать в Сирию. Алексанянц был задержан 27 июня 2020 года, после того как он извлек самодельное взрывное устройство и деньги из указанного участником "ИГ"* тайника, проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Часть 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств) предусматривает до восьми лет лишения свободы, часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) - до 20 лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено частью 2 статьи 205 (совершение теракта). Часть 3 статьи 30 УК РФ предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 16 февраля, состоялось 7 судебных заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня Военный суд Москвы оставил в силе приговор жителю Северной Осетии Георгию Гуеву, ранее признанному виновным по делу о финансировании терроризма. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам заключения.