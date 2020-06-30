ФСБ заявило о предотвращении теракта во Владикавказе

30 июня 2020, 10:00

Боевик "Исламского государства"* готовил во Владикавказе взрыв, после которого собирался уехать воевать на Ближний Восток, сообщила пресс-служба ФСБ.

Во Владикавказе предполагаемый сторонник запрещенной по решению суда в России террористической организации "Исламское государство" намеревался совершить террористический акт, а после него – уехать воевать на Ближний Восток, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ России. "Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", – привело сегодня сообщение ведомства РИА "Новости".

В тайнике у задержанного были обнаружены компоненты самодельной бомбы, следователи также нашли переписку с боевиками ИГ*, которые находятся за границей. Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.