Задержание Георгия Гуева. Фото: кадр видео TASS https://www.youtube.com/watch?v=yYQEb5nf0Iw&feature=youtu.be

09 июня 2021, 08:50

Суд в Москве утвердил приговор Георгию Гуеву

Военный суд Москвы оставил в силе приговор жителю Северной Осетии Георгию Гуеву, ранее признанному виновным по делу о финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел" Георгий Гуев с мая 2019 года находился под арестом по обвинению в финансировании терроризма. 20 ноября 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Гуев не признал вину. Суд, рассматривая дело Георгия Гуева, с первого заседания принял сторону обвинения, указал его адвокат. Приговор Гуеву разочаровал активистов в Северной Осетии

Судебная коллегия военного суда Москвы отказала защите в удовлетворении апелляции по делу Георгия Гуева, его по-прежнему ждет шесть лет колонии строгого режима, сообщил адвокат Сослан Батыров. "Приговор обжаловали, но апелляция оставила его в силе. Гуев пока ждёт отправки в колонию. <…> Больше всего ему, конечно, не хватает общения с семьей, с детьми. Мы все надеемся на то, что удастся доказать его невиновность и он выйдет на свободу в скором времени", – привел 8 июня слова Батырова информационный сайт "ОсНова".

Защита Гуева подала кассационную жалобу, сообщил 8 июня "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, что следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Два жителя Чечни заподозрены в причастности к ИГ*", "Защита Дауда Мамилова раскритиковала следствие по его делу", "Защита и близкие блогера Мирзеханова раскритиковали приговор".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 июня 2021, 11:22

09 июня 2021, 10:50

09 июня 2021, 10:21

09 июня 2021, 09:43

09 июня 2021, 07:55

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи