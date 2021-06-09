Суд в Москве утвердил приговор Георгию Гуеву

09 июня 2021, 08:50

Военный суд Москвы оставил в силе приговор жителю Северной Осетии Георгию Гуеву, ранее признанному виновным по делу о финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел" Георгий Гуев с мая 2019 года находился под арестом по обвинению в финансировании терроризма. 20 ноября 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Гуев не признал вину. Суд, рассматривая дело Георгия Гуева, с первого заседания принял сторону обвинения, указал его адвокат. Приговор Гуеву разочаровал активистов в Северной Осетии

Судебная коллегия военного суда Москвы отказала защите в удовлетворении апелляции по делу Георгия Гуева, его по-прежнему ждет шесть лет колонии строгого режима, сообщил адвокат Сослан Батыров. "Приговор обжаловали, но апелляция оставила его в силе. Гуев пока ждёт отправки в колонию. <…> Больше всего ему, конечно, не хватает общения с семьей, с детьми. Мы все надеемся на то, что удастся доказать его невиновность и он выйдет на свободу в скором времени", – привел 8 июня слова Батырова информационный сайт "ОсНова".

Защита Гуева подала кассационную жалобу, сообщил 8 июня "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, что следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.