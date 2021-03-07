Пользователи Instagram призвали чеченских автоинспекторов вести себя корректнее

07 марта 2021, 16:32

Сюжет о том, что директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов встретился с сотрудниками ГИБДД Чечни, телекомпания разместила 6 марта на своей странице в Instagram.

Ахмадов "рассказал автоинспекторам об информационной войне, объявленной против Чеченской Республики", указали авторы сюжета. "Он отметил, что регион все чаще подвергается информационным атакам, попыткам испортить имидж республики. Бороться с этим должны все, проявляя свою гражданскую позицию в интернет-пространстве, заявил Чингиз Ахмадов", - говорится в аннотации к видео.

На видео Чингиз Ахмадов выступает перед примерно двумя десятками сотрудников ГИБДД и говорит на русском языке. "О нашей республике, о том, что здесь происходит, очень многие судят по тому, что пишут в социальных сетях. [...] И человек, который обижен на какого-нибудь инспектора, из-за своей личной обиды может что-то написать в ваш адрес, и это сказывается на имидже всего вашего управления. Из-за этого негатива формируется образ сотрудника ГИБДД", - объяснил Ахмадов.

К 16.30 мск 7 марта публикация набрала 37,9 тысячи просмотров, под ней размещено 43 комментария. Авторы многих комментариев, написанных на русском языке, сочли призыв Ахмадова актуальным.

"Правильно, нужно быть вежливым, инспектор ДПС - это лицо республики", - написал shahidov_adam95. "Инспектор ДПС должен быть грамотным и вежливым по отношению к тем, кто проезжает по республике. От этого будет зависеть отношение к нашему народу со стороны туристов", - согласился s_ashabov72.

"Вежливыми надо быть со всеми, турист, не турист!" – указал usman952095. "С приезжими они вежливые ну а вот с местными..." – посетовал asad_8222. "Это то, что нам действительно не хватает, многие пользуются своей формой и неуважительно общаются с людьми", - написал, в частности, jress_117, добавив, что и "очень много достойных, которые знают, что такое честь, достоинство и уважение".

Пользователь 95_aslambek_07 раскритиковал сотрудников местной ГИБДД. "По любой причине машину забирают на штрафплощадку. Если мы в России, то и законы должны соответствовать. Людям надоел ваш беспредел. Если водитель нарушил есть ПДД, вот и наказывайте протоколом в соответствии с нарушением", - написал он.

"Сотрудники должны быть вежливыми! Представляться по закону! А за мелкое нарушение машины отбирать не по закону. Особенно в Аргуне!" – написал 007_77_07.07.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля было опубликовано видео, на котором вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов объявил, что человек, задержанный в Чечне в пьяном виде, будет "уничтожен". "Выпившего человека нельзя отпускать. Его надо посадить, выписать ему штраф. Нет никакой пощады тому, кто выпил, мы его уничтожим", - сказал чиновник. Помимо ареста, штрафа и лишения водительских прав, такого человека ждет "дополнительное наказание", заявил Висмурадов. Днем ранее, 5 февраля, Абузайд Висмурадов предложил духовенству, а также госструктурам и общественным организациям подключиться к борьбе с нарушителями правил дорожного движения в Чечне.

При этом чиновники в Чечне и ранее высказывали угрозы водителям за различные нарушения. Так, в августе 2020 года спикер парламента Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают медицинские маски. В ноябре того же года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы.

О еще одной претензии чеченских силовиков к водителям, вызывающей недовольство в республике, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".