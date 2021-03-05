Жители Гюмри в здании областной администрации в Гюмри. 3 марта 2021 г. Скриншот https://ru.armeniasputnik.am/society/20210303/26669919/Aktsiya-protesta-v-Gyumri-rodstvenniki-plennykh-perekryli-vkhody-v-oblastnuyu-administratsiyu.html

05 марта 2021, 12:35

Родственники пленных заблокировали здание администрации в Гюмри

Жители Гюмри заблокировали сегодня вход в здание администрации Ширакской области, требуя от властей назвать сроки возвращения их родственников из плена.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан передал армянской стороне всех военных, попавших в плен во время боев в Нагорном Карабахе, задержанными остаются только "диверсанты", заявил 26 февраля президент страны Ильхам Алиев. После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Армению возвращены 63 человека, а в Азербайджан – 20. Власти Армении 3 марта заявили о более чем 100 своих гражданах в азербайджанском плену.

Жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. Реальное число пленных жителей Армении еще выше, предположила адвокат Сирануш Саакян.

Родные пленных военнослужащих из Ширакской области, которые принимали участие в боях во время осенней эскалации карабахского конфликта, блокировали сегодня вход в здание областной администрации в Гюмри, сообщил "Sputnik-Армения".

Протестующие не пропускают в здание сотрудников администрации Ширакской области, а также и отказываются комментировать происходящее журналистам, сказано в публикации.

Жители Ширакской области собирались перед зданием администрации также и 3 марта. Они потребовали, чтобы им назвали конкретные сроки возвращения военнопленных. По их словам, вместо точной информации власти их постоянно уговаривают ждать, сообщил 3 марта "Интерфакс". "Нам говорят, мол, они вернутся в конце месяца, потом говорят, что 15-го числа следующего месяца. Они хоть понимают наше состояние, состояние наших детей там?!" – приведены в публикации слова одного из протестующих.

Напомним, что Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, при этом в плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, сообщила ранее корреспонденту "Кавказского узла" депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Политологи указали на выгоды Алиева и Пашиняна от переговоров с Путиным", "Трое азербайджанцев заявили о пытках в плену", "Родственники пропавших военнослужащих в знак протеста на час блокировали улицу в Ереване".

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