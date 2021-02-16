Жители Аджарии потребовали от властей решения социальных проблем

16 февраля 2021, 11:08

Более 200 жителей Аджарии, в том числе недовольные ограничениями из-за пандемии, вынужденные переселенцы и фермеры, пострадавшие от строительства ГЭС на реке Чорох, на акции протеста 15 февраля потребовали от правительства решить их проблемы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Грузии неоднократно выходили на акции протеста против ограничений по коронавирусу. Люди не ходят по магазинам и ресторанам, предприниматели находятся на грани разорения, заявили ранее жители Аджарии. Власти пока не собираются снимать ограничения, так как опасаются новой волны заражений, сообщил замглавы Национального агентства по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе. 12 февраля в Тбилиси были задержаны двое участников марша неповиновения ковид-ограничениям.

За сутки в Грузии зафиксированы 14 смертей от коронавируса, а общее число смертей от COVID-19 достигло 3377. За сутки подтверждены 740 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 266 462, следует из данных, опубликованных сегодня на правительственном сайте "StopCov.ge". Власти Грузии решили с 1 февраля поэтапно снять ограничения, введенные в связи с COVID-19, но участники акций протеста, которые прошли в Тбилиси и Батуми 6 февраля, считают, что правительство делает это слишком медленно. Кроме того, до 1 марта по всей стране сохранен комендантский час, несмотря на то, что его отмены требуют протестующие.

Протестующие пожаловались на потерю заработка из-за пандемии

15 февраля несколько сотен человек провели акции протеста перед зданием правительства Аджарии в Батуми. Часть из них потребовала отмены ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Другая часть требовала компенсации жителям Кирнати, пострадавшим от строительства ГЭС на реке Чорох (Хелвачаурский муниципалитет) и упорядочить очередь на обеспечение жильем вынужденных переселенцев в поселке "Город мечты". "По нашим наблюдениям, перед зданием правительства собрались более 200 человек, которые требовали встречи с председателем правительства региона Торнике Рижвадзе", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО "Альтернатива", которая проводила мониторинг акции.

Во время попытки протестующих перекрыть дорогу, полиция задержала активиста Автандила Сурманидзе, добавил он. "16 февраля состоится суд по его делу, он сейчас находится в полиции", – пояснил правозащитник.

Одновременно с этой акцией перед зданием правительства проходила и акция оппозиционеров, требующих досрочных выборов. "Мы продолжаем с 3 ноября 2020 года бессрочную акцию протеста и не уйдем отсюда, пока не добьемся проведения досрочных выборов", – сказал 15 февраля в эфире "25-го канала" оппозиционер Элгуджа Багратиони, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции, требовавшие отмены ограничений из-за коронавируса объяснили, что во время пандемии без работы осталась часть жителей Аджарии. "Мы самозанятые, мы работали в разных сферах и нигде не были учтены. Поэтому правительство не выплачивает нам никакой компенсации", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Мадона Шаинидзе.

Жительница уточнила, что до пандемии она работала в Турции. "Уже почти год как граница с Турцией закрыта, я осталась без дохода. У меня нет детей, я живу с мамой и двумя братьями, они сами о себе заботятся, но не могу же я жить за счет родственников", – сказала Шаинидзе.

Вынужденные переселенцы потребовали упорядочить очередь на получение жилья

Активисты, которые вышли на акцию по жилищному вопросу пояснили, что им не присвоены категории и не определен порядок заселения в строящемся поселке "Город мечты". "У нас здесь люди с пятью разными категориями. Мы почти год требуем от властей распределения очереди по закону. Они нам говорят: "да, сделаем". Но все остается на том же месте", – сказала сегодня в эфире грузинского телеканала "Аджария ТВ" пенсионерка Жужуна Тетемадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на юго-восточной окраине Батуми, на территории российской военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Официально в поселке проживает 1500 жителей, а по неофициальным данным – вдвое больше, сообщило издание JAMnews. Власти Аджарии зарезервировали на развитие поселка "Город мечты" 38 млн лари (около 13 млн долларов). К окончанию стройки, на которую премьер-министр Грузии Георгий Гахария отвел полтора года, планируется сдать для малообеспеченных семей 582 квартиры, уточнило 21 февраля 2020 года издание Business Media.

В ночь на 15 февраля несколько претендующих на жилье в поселке "Городе мечты" семей самовольно заняли уже построенное, но еще не сданное в эксплуатацию здание, сообщил грузинский "25-й телеканал". "А куда мне идти? Мужа у меня нет, родственников никаких нет, без жилья осталась. Я снимаю квартиру за деньги, я одинокая самозанятая женщина", – сказала в эфире телеканала местная жительница Шушана Абашидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Похожее мнение высказал другой вынужденный переселенец Бачуки Какаладзе. "Мы не пришли сюда потому что именно эту квартиру хотим. Просто уже невозможно – пусть нам скажут, где наше жилье, где нам жить", – сказал в эфире "25-го телеканала" Какаладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

К утру 15 февраля заместитель министра здравоохранения и соцзащиты Аджарии Рамаз Джинчарадзе уговорил самовольных захватчиков покинуть здание. Однако в этот же день большинство из них приняли участие в митинге перед домом правительства в Батуми, требуя встречи с председателем правительства региона Торнике Рижвадзе, передал телеканал.

Фермеры потребовали компенсации за затопленные поля

Еще одни участники акции протеста в Батуми – жители села Кирнати, потребовали компенсации после того, как компания "Аджарэнерджи-2007" затопила их поля. Эти земли принадлежат государству, но используются жителями, сообщило сегодня издание "Батумилеби". "Протестующие говорят, что им было дано обещание о получении компенсации и за формально государственные земли. В тех переговорах участвовал тогдашний замминистра энергетики Илья Элошвили", – сказано в публикации, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Жители заявили, что исторически земли принадлежат им, отметило издание. "Земли принадлежали государству, но фактически это исторически наши земли. Мы сеяли кукурузу, фасоль…. Сейчас там вода. Говорят, воды будет больше, когда ГЭС полностью заработает. Компания утверждает, что выплатила компенсацию, но это не так. Пускай создадут комиссию, которая изучит этот вопрос вдоль и поперек", — привело "Батумилеби" комментарий местного жителя Анри Цинцадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

15 февраля жителям поступило предложение встретиться с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, уточнило "Батумилеби". "Участники митинга настаивали на встрече в присутствии прессы, однако Рижвадзе настаивал на встрече за закрытыми дверями. Мы пришли к компромиссу, что один из участников встречи будет вести прямую трансляцию", – привело издание комментарий правозащитника Рамаза Бакуридзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Жители сел в Чорохском ущелье и Аджарисцкали неоднократно выходили на акции протеста против строительства ГЭС. По их словам, их поля в результате строительства Хелвачаури ГЭС будут затоплены, в итоге они потеряют источник дохода. Жители требуют компенсации, переселения и выполнения договоренностей с властями и инвесторами. Мэр Хелвачаури Джумбер Варданидзе на встречи с жителями 10 февраля заявил, что власти готовы рассмотреть их требования. "Мы рассмотрели ряд жалоб, часть из которых была одобрена, часть отклонена. Причиной отказа было то, что на указанных заявителями землях не было ни пашен, ни других сельхозугодий", – привел 10 февраля на своем сайте телеканал "Аджара ТВ" комментарий Варданидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

15 февраля на своей странице в Facebook правозащитник Тамаз Бакуридзе разместил видео о встрече протестующих с представителями власти. На кадрах показана представитель участников акции протеста Марина Беридзе, которая сидит за переговорным столом, а напротив нее – заместитель министра здравоохранения Аджарии Рамаз Джинчарадзе. На вопрос Марины Беридзе, почему на встречу не пришел председатель правительства региона Торнике Рижвадзе, Джинчарадзе ответил, то тот занят. После чего Беридзе встала из-за стола, извинилась и сказала, что отказывается вести переговоры, следует из ролика, диалог из которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Далее кадры видео показали Марину Беридзе на выходе из дома правительства Аджарии. Она заявила, что не ожидала, что Рижвадзе, который как и она, является уроженцем села Хуло, откажется от встречи, следует из репортажа. "Заместитель господина Торнике попросил меня передать ему все просьбы, но мы приехали сюда, чтобы поговорить с Торнике Рижвадзе", – пояснила Марина Беридзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции пригрозили новыми протестами

15 февраля была предупредительная акция, заявил правозащитник Тамаз Бакуридзе. "Мы предъявили властям ультиматум и если в течение 10 дней они не выполнят наши требования, мы снова начнем митинги", – сказал сегодня в эфире "25-го телеканала" Бакуридзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В том числе митингующие пригрозили бессрочной акцией протеста. "Если никаких решений не будет, мы соберемся вновь 25 февраля и установим перед домом правительства палатки, чтобы сделать акцию бессрочной", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" активистка Мадона Шаинидзе.

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