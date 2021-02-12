Жители Волгограда потребовали наказать организаторов флешмоба на Мамаевом кургане

12 февраля 2021, 21:35

Волгоградцы направили обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности организаторов съемки клипа в поддержку Владимира Путина 4 февраля на Мамаевом кургане. Горожане, подписавшие обращение, указали на двойные стандарты к проведению массовых акций в условиях пандемии.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля на Мамаевом кургане прошли съемки клипа в поддержку Владимира Путина, участие в которых приняли бюджетники. Большинство участников съемок были уверены, что снимаются в качестве массовки для клипа группы "Любэ". Комментарии пользователей, выразивших возмущение обманом, были удалены из Instagram.

Видеоряд клипа содержит кадры, на которых показаны в рабочей обстановке сотрудники скорой помощи и рабочие завода "Красный Октябрь", а также спортсмены на футбольном поле и студенты ВолгГТУ в аудитории и коридорах вуза. В конце ролика показано, как толпа волгоградцев дружно шествует к Мамаеву кургану, размахивая фонариками. В песне, на которую сделан видеоклип, поется о родине-матери, но завершается он наложенной на видеоряд фразой "Мы с вами, Владимир Владимирович!".

Властями 4 февраля "была проведена массовая политическая акция в поддержку действующего президента России" (попадающая под понятие – митинг, шествие, собрание) на Мамаевом кургане, «на которую собрались сотни людей, в том числе несовершеннолетние», говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

«Массовое мероприятие проведено во время смертельно-опасной эпидемии коронавируса и в нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, установленного постановлением губернатора Волгоградской области №179 от 15.03. 2020 г. «О введении режима повышенной готовности», - указали авторы обращения. По их мнению, "организаторами мероприятия в условиях сложной эпидемиологической обстановки был создан повышенный риск ее ухудшения и заражения участников акции".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области не приняли никаких мер [...] участники и организаторы указанной несанкционированной массовой акции не задержаны, административные протоколы в отношении них не составлены, как это было на несанкционированных акциях 23 и 31 января 2021 года", - говорится в обращении.

23 и 31 января, после ареста оппозиционера Алексея Навального, в городах России, в том числе в Волгограде, прошли акции протеста, которые были оценены аналитиками как самые масштабные за последние четверть века. 31 января в Волгограде на акции были задержаны несколько десятков человек, 28 активистов были оштрафованы. Основным мотивом участия в акциях стало социальное недовольство, а политическая составляющая ушла на второй план, пояснил политолог Евгений Минченко. Большинство протестующих были молодыми людьми, которые выпали из поля зрения власти в период пандемии, отметил политолог Андрей Серенко.

Директор юридического агентства Avim Иван Иванов, который выступил инициатором обращения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что все желающие могли подписать обращение в офисе юридической фирмы, было собрано 48 подписей.

«Об этом флешмобе никто из волгоградцев не знал, его нигде не анонсировали", - сказал он. Обращение в в Генпрокуратуру и Следственный комитет России мы отправили по почте заказным письмом, под ним собраны подписи людей, чтобы органы власти и правоохранители не сомневались, что оно отражает мнение жителей города, рассказал Иванов.

"В действиях организаторов этого массового мероприятия имеются признаки уголовного наказуемых деяний, связанных с незаконной организацией массовых мероприятий во время эпидемии, с привлечением к данному мероприятию несовершеннолетних", - предположил юрист.

Он также указал, что по аналогичным фактам после акций 23 и 31 января были возбуждены дела в отношении организаторов несанкционированных массовых мероприятий, у них проводились обыски, их задерживали, а организаторы этой акции не были наказаны.

"4 февраля на Мамаевом Кургане состоится молодежный флешмоб [...] Участникам необходимо иметь с собой средства защиты органов дыхания и фонарик или телефон с функцией фонарика", - говорится в письме комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда руководителям учреждений сферы молодежной политики города от 3 февраля, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Волгоградцы возмущены двойными стандартами к проведению акций

Проведение флешмоба демонстрирует двойные стандарты в подходах властей к акциям протеста, сказали корреспонденту "Кавказского узла" волгоградцы, подписавшие обращение.

«Мирные акции 23 и 31 января были разогнаны, люди были [...] привлечены к ответственности, в то же время людей заманивали на флешмоб на Мамаевом кургане в период пандемии», - возмутился волгоградский активист Владимир Кругляков.

"Для одних все можно – и флешмобы, и клипы снимать, а другим выразить свою гражданскую позицию, мирно собраться и сказать, что думают, - нельзя", - сказала врач Лариса Пороховая.

Она предположила, что это была добровольно-принудительная акция. "Не думаю, что после работы люди добровольно пошли бы на Мамаев курган. Считаю, это было спланированное мероприятие. Меня возмутило, что на видео дети", - указала Пороховая.

Волгоградка Екатерина Федорова также обратила внимание, что вышедших на акцию в конце января людей задерживали, а 4 февраля массовое мероприятие никто не пресек. "Одним можно всё, других приглашают в автозак [...] нельзя делить людей", - возмутилась она.

По словам Федоровой, она категорически против проведения флешмобов и концертов на Мамаевом кургане, так как это место очень много значит для жителей города.

«Мероприятие подпадает под понятия митинга, шествия. Данные понятия раскрыты в Федеральном законе от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Это массовое присутствие граждан в каком-либо месте или прохождение их по заранее определенному маршруту с целью выражения отношения к общественно-значимому вопросу, в основном политическому [...] согласование таких публичных акций с администрацией муниципалитета является обязательным. В противном случае это несанкционированное публичное мероприятие, которое грозит административной ответственностью как для участников, так и для организаторов", - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова., не участвующая в данной спорной ситуации.

Кроме того, в Волгоградской области действует постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, которое запрещает проведение массовых мероприятий без одобрения оперативного штаба, указала она. Если утверждение о том, что организаторами публичного мероприятия акция не согласовывалась с мэрией верно, то организаторы публичного мероприятия могут быть привлечены к ответственности по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП России), рассказала Панферова. По ее словам, за данное нарушение предусмотрена, как минимум, административная ответственность: для граждан – штраф до 30 000 рублей или административный арест на срок до 10 суток, для должностных лиц – штраф до 40 000 рублей.

"Если к такому несанкционированному публичному мероприятию были привлечены несовершеннолетние, то наказание будет более суровым: по статье 20.2 КоАП России для граждан составляет до 50 000 рублей или арест до 15 суток, для должностных лиц – штраф до 100 000 рублей", - отметила юрист.

Она считает, что участников данного мероприятия не станут привлекать к ответственности, так как они, возможно, не знали о том, что акция не согласована, да и, предположительно, многие из них не знали о том, что акция имеет политический подтекст.

"А вот о том, что данная акция нарушает региональное законодательство, (участники и организаторы) знать должны были", считает Панферова. "Организаторов, так и участников акции возможно привлечь к ответственности по статье 20.6.1. КоАП России о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Действия, а точнее бездействие правоохранителей не совсем понятно [...] Достаточно было уведомить людей о том, что акция не согласована и попросить их разойтись. Думаю, многие бы просто ушли с данного мероприятия добровольно", - отметила она.

"Кавказский узел" также писал, что флешмобы в поддержку Путина не обошли стороной и другие регионы юга России. Ролик снял также Краснодарский Центр национальных культур. Флешмоб было решено свернуть после того, как его участники заявили, что их обманом заставили сниматься в подобных клипах. Кремль дистанцировался от флешмобов, а их участники были раскритикованы пользователями Instagram за конформизм.

Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".