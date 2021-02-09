Привлечение бюджетников к съемкам клипа в поддержку Путина возмутило волгоградцев

09 февраля 2021, 12:09

Работников бюджетных организаций привлекли к съемкам видеоклипа в поддержку президента, объяснив это необходимостью создать массовку для ролика о годовщине победы в Сталинградской битве, рассказали участники съемок. Комментарии пользователей, выразивших возмущение обманом, были удалены из Instagram.

Съемки клипа в поддержку Владимира Путина прошли 4 февраля на Мамаевом кургане, к ним были привлечены волгоградские педагоги, врачи и другие бюджетники. При этом большинство участников съемок были уверены, что снимаются в качестве массовки для клипа группы "Любэ", рассказала на условиях анонимности учительница, принявшая участие в съемках.

"Нам позвонили из районного управления образования и попросили предоставить двух человек для патриотической акции на Мамаевом кургане. [...] Мы приехали к назначенному времени. На Мамаевом кургане уже собирался народ. Затем организаторы отозвали руководителей и объявили, что сегодня будет сниматься патриотический клип группы «Любэ», частью которого станут города-герои, и что Волгоград - первый город, где проходят съемки. [...] Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать", - привело вечером 8 февраля ее слова V1.ru.

Представитель администрации Волгограда подтвердил, что департамент образования и комитет молодежной политики уведомляли сотрудников муниципальных учреждений "о возможности участия в мероприятии", сообщило издание.

Недовольство высказал и участник съемок Андрей. "Нас пригласил от молодежной организации знакомый, который там работает. Речь шла о шествии, в честь годовщины победы под Сталинградом. Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно", - процитировало волгоградца издание.

В клипе также используются кадры, снятые в аудитории Волгоградского государственного технического университета. При этом источник, близкий к руководству ВолгГТУ, заверил, что ни студенты, ни руководство вуза не подозревали о том, что участвуют в съемках клипа в поддержку президента. "Студенты не участвовали в съемках на Мамаевом кургане. Съемки в самом университете проводятся достаточно регулярно. Вероятно, что учащиеся и не подозревали, для чего их снимают в аудитории", - привело его слова издание.

По данным издания, в съемках также приняли участие диспетчеры волгоградской скорой помощи "в компании с главным врачом и депутатом Волгоградской городской думы Олегом Ярыгиным". Сам Ярыгин отказался от комментария, пишет издание.

Видеоряд клипа содержит кадры, на которых показаны в рабочей обстановке сотрудники скорой помощи и рабочие завода "Красный Октябрь", а также спортсмены на футбольном поле и студенты ВолгГТУ в аудитории и коридорах вуза. В конце ролика показано, как толпа волгоградцев дружно шествует к Мамаеву кургану, размахивая фонариками. В песне, на которую сделан видеоклип, поется о родине-матери, но завершается он наложенной на видеоряд фразой "Мы с вами, Владимир Владимирович!".

Критические комментарии к видеоклипу удалены с Instagram-страницы депутата

На своей странице в Instagram, на которую подписаны 976 пользователей, Олег Ярыгин опубликовал фрагмент видеоклипа 5 февраля. "На Мамаевом кургане всегда царит атмосфера, дух единства и победы. Множество людей в таком знаковом для каждого волгоградца месте единодушно выразили поддержку нашему президенту – Владимиру Владимировичу Путину. Мы хотим, чтобы весь мир услышал нас: «Владимир Владимирович, мы всем сердцем и душой с Вами»", - написал депутат в аннотации к ролику.

К 12.05 мск 9 февраля под публикацией размещено 18 комментариев. Их авторы выразили восхищение волгоградцами, принявшими участие в шествии в поддержку президента. "Мне нравится, что наши граждане могут отложить все дела и поддержать определенную идею, в том числе и президента", - написал, в частности, mikhalchenko_65. "Нас никто и никогда не сможет победить! Организаторам респект!" – высказался semkoon.

На следующий день, 6 февраля, депутат разместил на своей странице в Instagram полную версию видеоклипа, и к 11.00 мск 9 февраля под публикацией было размещено не менее полутора десятков комментариев, большинство из которых содержали критику в адрес организаторов акции.

"Хм, а почему [...] люди жалуются, что их сняли в этом ролике обманом?" - поинтересовалась, в частности, tomashevskaya.e. "Волгоградская учительница рассказала, что ее и коллег обманом сняли в ролике за Путина. Им говорили, что они будут участвовать в патриотической акции и в съемках клипа «Любэ»", - написала mi.la2171. "Не стыдно обманывать?" - задала она вопрос в другом комментарии.

"Уже обманом людей в свои [...] ролики втягиваете", - упрекнул организаторов friend_off_humanity. "Уже обманом бюджетников сгоняете, потому что по своей воле даже они не пойдут на такую [акцию]", - высказал схожее мнение paagriorider.

"Какое отношение имеет Владимир Владимирович к победе в Великой Отечественной войне?" - прокомментировал публикацию cyner9y. "Какое отношение ВВП имеет к Родине-матери? Даже формально памятник ставился не им, не при нем, по поводу, к которому он никакого отношения не имеет", - указал и shumbar.

"Лучше бы эти финансовые средства, которые вложили в бессмысленный ролик, потратили бы на лечение детей!" - написал sova.yura.

К 11.30 мск 9 февраля эти и другие критические комментарии к публикации были удалены, под ней осталось лишь два комментария пользователей с одобрением идеи видеоролика.

"Кавказский узел" писал, что 23 и 31 января, после ареста Алексея Навального, в городах России, в том числе в Волгограде, прошли акции протеста, которые были оценены аналитиками как самые масштабные за последние четверть века. Основным мотивом участия в акциях стало социальное недовольство, а политическая составляющая ушла на второй план, пояснил политолог Евгений Минченко. Большинство протестующих были молодыми людьми, которые выпали из поля зрения власти в период пандемии, отметил политолог Андрей Серенко.

Акции протеста начались после ареста оппозиционного лидера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после отравления. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. 2 февраля суд назначил Навальному 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным.

Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".

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