Краснодарский Центр национальных культур отметился роликом в поддержку Путина

12 февраля 2021, 06:08

Флешмоб в поддержку Путина дошел до Кубани, однако запись Краснодарского Центра национальных культур может стать одной из последних в пропагандистской кампании. Флешмоб было решено свернуть после того, как его участники заявили, что их обманом заставили сниматься в подобных клипах.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля на Мамаевом кургане в Волгограде прошли съемки клипа в поддержку Путина, к которому были привлечены местные педагоги, врачи и другие бюджетники. Часть участников съемок заявили, что их привлекли туда под видом съемок патриотического клипа группы "Любэ". Пользователи Instagram в комментариях к публикации итогового ролика на странице депутата Олега Ярыгина выразили возмущение таким обманом, но эти комментарии оттуда были удалены. Флешмобы в поддержку Путина не обошли стороной и другие регионы юга России. Кремль дистанцировался от флешмобов, а их участники были раскритикованы пользователями Instagram за конформизм.

В Ростовской области ролик в поддержку Путина записал мусорный оператор "Экотранс". Флешмобы в поддержку Путина, прошли такжев трех городах Ставропольского края: Ставрополе, Железноводске и Пятигорске. Аналогичный ролик с участием нескольких десятков молодых людей был снят в Астрахани. Флешмоб с десятками участников прошел в Ингушетии, у Башни Согласия в центре Магаса. В Дагестане прошла церия серия флешмобов в поддержку Путина

Флешмоб «Путин - наш президент» поддержал и краснодарский краевой "Центр национальных культур", который опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видеоролик с соответствующим названием. На кадрах видеоролика около тридцати человек в лицевых масках и национальных костюмах танцуют, а также размахивают флагами России в актовом зале. За кадром звучит песня группы «Любэ».

Видео было опубликовано около 9.00 мск 11 февраля и к 05.45 мск сегодня набрало 160 просмотров.

В соцсети Instagram, также мессенджере Telegram за последние сутки по хэштегу #Путиннашпрезидент нет новых видеороликов с массовым участием людей, кроме описанного выше.

Флешмоб за Путина решили свернуть по причине «эксцесса исполнителей», подтвердил 10 февраля источник «Медузы», близкий к администрации президента. «В регионах передавили, хотя можно было ограничиться небольшими акциями с теми же спортсменами, жестких установок по сценариям не было»», - процитировало издание своего источника.

По его словам, первый ролик для флешмоба самостоятельно сняла екатеринбургская компания «Сима-ленд», после чего эта идея понравилась федеральному руководству «Единой России» и администрации президента, которые и спустили «разнарядки» снимать похожие видео. Видео в регионах организовали местные единороссы, бизнесмены и чиновники, информирует издание.

Ранее в пресс-службе «Единой России» заявили, что ЦИК партии не рассылали в регионы рекомендаций по распространению видеоролик в поддержку Путина, сообщил 9 февраля Znak.com. Волгоградское отделение партии также открестилось от видеоролика на Мамаевом Кургане. «Региональное отделение партии «Единая Россия» не имеет отношения к организации и проведению данного флешмоба, поэтому информацией о его организаторах, условиях участия людей в этом мероприятии, а также о членах партии, которые принимали участие или содействовали его организации не располагает. Видеозапись с мероприятия была размещена на официальных страницах отделения партии «Единая Россия» по личной инициативе сотрудников отдела SMM, в виде репостов информации, которая была распространена в социальных сетях», - привело 10 февраля слова сотрудника реготделения партии «Новости Волгограда».

По словам источника издания, от администрации президента рекомендации по созданию и размещению роликов давало управление общественных проектов.

«Тема была спущена не во все регионы - предпочтение делалось территориям, где есть крупные предприятия либо всегда мобилизовали бюджетников и студентов. Предприятия были предпочтительнее - это была демонстрация, что Путина поддерживают простые люди, рабочие», - объяснил источник издания.

Флешмобы в трудовых коллективах и университетах в поддержку Путина однозначно являются ответом на акции в защиту Алексея Навального, но не факт, что это было "указание сверху" регионам, ранее заявил директор Международного института политической экспертизы, глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Разумеется, акции [в поддержку Путина] задумывались в таком качестве. Кто это придумал – местные власти или указание спущено сверху, из Кремля, сказать сложно. Бывает, кто-то из вице-губернаторов или единороссов придумал провести флешмоб, возникла идея поддержать Путина, а дальше подхватили коллеги из соседних регионов. Но можно и допустить, учитывая, что акции проходят одновременно по всей стране, что это указание сверху", - сказал Минченко корреспонденту "Кавказского узла".

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".