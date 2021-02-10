Города юга России подхватили волну флешмобов за Путина в пику Навальному

10 февраля 2021, 19:29

Флешмобы в поддержку Путина не обошли стороной юг России, в Дагестане к акциям за президента привлекли и студентов колледжа. Кремль дистанцировался от флешмобов, а их участники были раскритикованы пользователями Instagram за конформизм. Флешмобы за Путина явно задуманы как ответ на акции сторонников Навального, указал политолог Евгений Минченко.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля на Мамаевом кургане в Волгограде прошли съемки клипа в поддержку Путина. К ним были привлечены местные педагоги, врачи и другие бюджетники. Часть участников съемок заявили, что их привлекли туда под видом съемок патриотического клипа группы "Любэ". Пользователи Instagram в комментариях к публикации итогового ролика на странице депутата Олега Ярыгина выразили возмущение таким обманом, но эти комментарии оттуда были удалены.

Видеоряд клипа содержит кадры, на которых показаны в рабочей обстановке сотрудники скорой помощи и рабочие завода "Красный Октябрь", а также спортсмены на футбольном поле и студенты ВолгГТУ в аудитории и коридорах вуза. В конце ролика показано, как толпа волгоградцев дружно шествует к Мамаеву кургану, размахивая фонариками. В песне, на которую сделан видеоклип, поется о Родине-матери, но завершается он наложенной на видеоряд фразой "Мы с вами, Владимир Владимирович!".

Студенты заявили, что их обманом привлекли к флешмобу за Путина

Флешмоб "Путин - наш президент" проходит по всей России, и в некоторых городах, в частности в Москве и Белгороде, студенты заявили, что их обманом позвали сняться в видеоролике в поддержку Путина. Так, по данным студентов Белгородского института искусств и культуры, их на перемене собрали в актовом зале и попросили станцевать для ролика ко Дню защитника Отечества. Этот ролик затем был опубликован с наложенной на него аудиозаписью скандирования лозунга: "Путин - наш президент". Руководство университета извинилось перед студентами, причем проректор Наталья Бараниченко пояснила, что университет выполнял "социальный заказ", а она не успела предупредить студентов о концепции ролика. Вскоре видео акции удалили со страниц белгородских депутатов, сообщила 9 февраля "Русская служба Би-би-си".

Студентов Московской юридической академии имени Кутафина позвали поучаствовать в записи ролика "в поддержку нашей страны как лидера в борьбе с ковидом". Но уже на месте съемки оказалось, что это ролик в поддержку президента, где надо скандировать "Президент у нас один, вместе с ним мы победим", говорится в той же публикации.

Особенно массовым стал флешмоб екатеринбургской компании "Сима-ленд", в котором участвовали несколько тысяч человек. Сотрудники предприятия с флагами России прошли колонной вдоль главного корпуса компании, а затем выстроились на парковке в надпись "Путин наш президент". Власти Свердловской области вынесли компании предупреждение за несогласованное мероприятие, сообщил 6 февраля "Коммерсант".

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

Флешмобы за Путина не обошли стороной и юг России

В Ростовской области ролик в поддержку Путина записал мусорный оператор "Экотранс". На видеоролике, опубликованном 8 февраля на YouTube-канале YugopolisTube, запечатлен полигон утилизации отходов в Неклиновском районе. "Владимир Владимирович, мы с вами! Во имя процветания России! Во имя будущего наших детей!" - говорит в начале видео руководитель компании "Экотранс" Валерий Завгородний, который также является депутатом Городской думы Таганрога и членом партии "Единая Россия". После этого в кадре появляются сотрудники компании, которые размахивают российскими флагами и троекратно кричат: "Путин – наш президент!"

Акция в Ростовской области скорее вредит имиджу Путина, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. "Свалки ассоциируются у нас с нарушением закона и травлей населения. Тема вообще больная для России последних лет и вызвала много протестов. Поэтому запись такого обращение поддержки в конечном итоге только навредит президенту", - процитировал 9 февраля Гращенкова "Блокнот".

На YouTube-канале Mamix 1.0 еще 5 февраля был опубликован ролик о флешмобах в поддержку Путина, прошедших в трех городах Ставропольского края: Ставрополе, Железноводске и Пятигорске. На видео группы молодых людей размахивают российскими флагами и делают синхронные движения на фоне местных достопримечательностей.

Аналогичный ролик с участием нескольких десятков молодых людей был снят в Астрахани, он опубликован в Instagram-паблике "Трезвая Россия. Астрахань" 6 февраля. "Астрахань присоединилась к флешмобу #ПутинНашПрезидент", - говорится в публикации.

Флешмоб с десятками участников прошел в Ингушетии, у Башни Согласия в центре Магаса. На видео, опубликованном сегодня на странице Magas Capital в соцсети "ВКонтакте", процессия в национальных костюмах выходит из башни на площадь, где выстроились люди с флагами России и Ингушетии в руках.

Пользователи Instagram раскритиковали серию флешмобов в Дагестане

В Дагестане прошла церия серия флешмобов в поддержку Путина. Так, 3 февраля студенты махачкалинского медколледжа скандировали "Владимир Владимирович, мы с вами!", а 4 февраля сотрудники концерна Кизлярского электромеханического завода вышли на флешмоб со словами "Наш лидер, наш президент". 5 февраля в Хасавюрте прошел флешмоб в форме утренней зарядки, в тот же день флешмоб в поддержку Путина прошел в селе Дылым Казбековского района республики и на футбольном поле в Махачкале. 6 февраля жители Дербента выступили с обращением в поддержку президента у стен цитадели Нарын-Кала, а администрация села Ботлих распространила обращение с хэштегом #ПутинНашПрезидент от имени местных ополченцев, сражавшихся с боевиками в 1999 году, сообщило 9 февраля дагестанское издание "Мирмол".

Видео флешмоба на футбольном поле в Махачкале было опубликовано 7 февраля в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?". В кадре молодые люди в красных, синих и черных куртках держат транспарант "Путин-наш президент" и флаги России и Дагестана. "Представители махачкалинской молодежи и спортивной общественности провели акцию #ПутинНашПрезидент", - говрится в пояснении к публикации.

Флешмоб в поддержку Путина был снят и на заводе "Дагдизель". Ролик был опубликован 8 февраля в Instagram-паблике "За президента".

Публикации с дагестанских флешмобов в Instagram вызвали в основном критическую реакцию у пользователей. "Стыдно смотреть на этих людей", - написала naika_love_you, автор наиболее популярного комментария к кадрам с флешмоба студентов медколледжа, опубликованным в сообществе mkala_. К 19.00 мск 10 февраля комментарий собрал 176 "лайков".

"Не вмешивайте детей в политику, говорили они", - сыронизировал askhab, автор наиболее популярного комментария к опубликованным в том же сообществе кадрам с флешмоба сборной России по вольной борьбе. Этот комментарий собрал 235 "лайка".

Администраторы Instagram-паблика "Эхо Дагестана" сопроводили публикацию видео флешмоба спортсменов-вольников ироничным комментарием. "Жаль, что в Дагестане не заканчивается очередь на "двухсотки" и мерсы", - говорится в публикации, очевидно, с намеком на то, что участники и организаторы флешмоба рассчитывают на дорогие подарки от власти, которую поддерживают.

Кремль дистанцировался от флешмобов в поддержку Путина

Флешмобы в трудовых коллективах и университетах в поддержку Путина однозначно являются ответом на акции в защиту Алексея Навального, но не факт, что это было "указание сверху" регионам, считает директор Международного института политической экспертизы, глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Разумеется, акции [в поддержку Путина] задумывались в таком качестве. Кто это придумал – местные власти или указание спущено сверху, из Кремля, сказать сложно. Бывает, кто-то из вице-губернаторов или единороссов придумал провести флешмоб, возникла идея поддержать Путина, а дальше подхватили коллеги из соседних регионов. Но можно и допустить, учитывая, что акции проходят одновременно по всей стране, что это указание сверху", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Минченко.

Кремль не имеет отношения к массовым акциям в поддержку Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "К нам это никакого отношения не имеет", - процитировал его 8 февраля "Интерфакс".

Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".