"Черные копатели" разграбили древние захоронения в Кабардино-Балкарии

16 ноября 2020, 02:23

В районе селения Атажукино Баксанского района варварски разграблено древнее захоронение. Содержимое могил – погребальный инвентарь – "черные копатели" забрали, а кости засыпали землей, сообщил краевед Виктор Котляров.

В Кабардино-Балкарии в районе селения Атажукино Баксанского района неизвестные разграбили древние захоронения, содержимое могил, в частности, погребальный инвентарь, "черные копатели" забрали, а кости засыпали землей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 15 ноября краевед Виктор Котляров.

Он сообщил, что лично ездил к древним могильникам, и увиденное потрясло его. "Два древних могильника, расположенных в этом месте недалеко друг от друга, подверглись масштабному разорению. Могилы раскрыты, все предметы материальной культуры древних народов, которые позволили бы понять, к какой эпохе относились захоронения, извлечены и похищены. "Черные копатели" забрали из разграбленных могил абсолютно все. Оставили только кости, присыпав их землей", – рассказал краевед.

По словам Котлярова, раньше кости не утруждались закапывать, оставляли открытыми, но потом "черным копателям" кто-то посоветовал из местных хоронить их из суеверных побуждений. "Вот такой странный религиозный посыл: разрывать могилу можно, а оставлять кости на виду нельзя", – посетовал краевед.

По словам Котлярова, оба могильника насчитывали сотни захоронений. К какому времени они относятся – неизвестно, археологические раскопки здесь не велись. Могильники не были отнесены к объектам исторического наследия и не были взяты под охрану, этим и воспользовались варвары.

Всего, по данным краеведа, были вскрыты десятки могил. "Могилы расположены практически на поверхности, одна рядом с другой. Они представляют собой каменные ящики, прикрытые сверху плитами. Варвары, видно, прицепляли плиту тросом к машине, оттаскивали ее в сторону и грабили содержимое могил", – отметил он.

По словам краеведа, оба некрополя расположены на небольших возвышенностях поблизости от мест, носящих кабардинские топонимические названия. "Машины "черных копателей", приезжающих сюда, видны издалека. Значит, многие местные жители в курсе того, что здесь происходит грабеж могильников, а вместе с ними навсегда теряется важнейший источник информации о прошлом народов, когда-то проживавших здесь", – считает Котляров.

По мнению краеведа, могильники необходимо взять под охрану. Для начала хотя бы поручить их охрану егерям, в чьем ведении находятся расположенные поблизости лесные участки.

Котляров рассказал, что один краевед из его группы обнаружил в разрытой могиле христианский крестик. "Это был небольшой медный крестик, посередине и по краям имелись круглые "окошки", в которые были вставлены кусочки слюды. Отверстия по краям позволяют предположить, что крест, вероятно, нашивался на ризу религиозного служителя. Наличие крестика в могиле позволяет предположить, что захоронение относится к времени раннего христианства на территории Кабардино-Балкарии", – предположил краевед.

По словам Котлярова, из древних источников известно, что апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит побывали на Кавказе, проповедуя христианское вероучение среди зихов, касогов и алан – предков коренных народов Кабардино-Балкарии. Известно также, что распространение христианства среди адыгов связано с правившим в VI веке византийским императором Юстинианом, которого адыгский просветитель Шора Ногмов называл "союзником адыхейского народа" и "адыхейским витязем". В VII-VIII веках центром христианства на Северном Кавказе становится Зихская епархия, которая упоминается в епископском списке, составленном в 807-815 гг. "Конечно, по одному артефакту сложно делать далеко идущие выводы. Нужны планомерные археологические раскопки. Но если сегодня не остановить "черных копателей", то завтра раскапывать будет уже нечего", – резюмировал краевед.